Упоминается некий складной гибрид MacBook или iPad с двумя экранами.

Apple остается единственным техно-"гигантом", в ассортименте которого нет ни одного складного девайса. Компания пытается громко выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском таких устройств. Изначально их дебют ожидался не раньше 2026-го, но теперь поступают сведения, что первый складной гаджет компании выйдет уже в следующем году.

Об этом говорится в отчете известного аналитика Джеффа Пу. По его данным, в конце 2025-го Apple начнет массовое производство 20,3-дюймового устройства со складным экраном. Ранее источники сообщали, что это гибрид MacBook или iPad с двумя экранами.

А уже в конце 2026 года на рынке должен дебютировать складной iPhone, для которого рассматриваются два варианта экрана: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма. Это диагональ в разложенном состоянии.

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Ожидается, что первые складные устройства от Apple будут представлять собой новую линейку продуктов, ориентированную на рынок ультра-высокого класса. Для сравнения, сегодня цены на складные смартфоны конкурентов варьируются от 1000 до 1800 долларов.

В ранних сообщениях говорилось, что корпорация Apple разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" дисплеем. В качестве примера того, как экран будет лечить сам себя, упоминается эффект памяти в некоторых матрасах и подушках.

Тем временем Apple готовится к выпуску новых планшетов iPad Pro и iPad Air и аксессуаров для них. Презентация пройдет уже завтра, 7 мая. Других новинок вряд ли стоит ожидать.

До конца 2024 года у Apple еще выйдут смартфоны iPhone 16, о которых уже практически все известно, юбилейные Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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