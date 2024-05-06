'Очаровательная Сергиетта': мужчина бежал за границу в юбке и парике (видео)

Пограничники разоблачили "спектакль", но уклонист продолжал настаивать, что он является "гражданкой Украины".

Украинские пограничники поймали "очаровательную Сергиетту" при попытке незаконного пересечения границы с Румынией.

Как сообщили в ГПСУ, мужчина переоделся в женщину и пытался пересечь границу с паспортом своей сестры. Впрочем, пограничники его "раскусили" сразу.

"Волшебная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу. 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией. "Фэшн-лук", макияж с париком - именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл в Закарпатье. В пограничные наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием "туристки", даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он - гражданка Украины", - отметили в ГПСУ.

В отношении нарушителя составлен протокол об админправонарушении, дело рассмотрит суд.

Уклонисты на границе: последние новости

Как писал УНИАН, два дня назад в Закарпатской области пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, которые пытались переплыть на другую сторону. На нескольких участках течения по Тисе проходит граница Украины с Румынией и Венгрией.

Также мы рассказывали, что на Волыни разоблачили уклониста, который стал "опекуном", чтобы выехать за границу. За использование поддельных документов суд назначил ему 136 тысяч гривен штрафа.

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