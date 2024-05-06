По его словам, надо пробудить Европу и превратить ее в настоящего глобального игрока.

В понедельник, 6 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реваншистскую антиевропейскую диктатуру и Россию можно остановить с помощью преобладающей оборонной мощи, а потому требуется совместное наращивание промышленности.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы. Ни одна страна не может помочь Украине и защитить Европу самостоятельно. Мы можем этого достичь только коллективными усилиями", - цитирует пресс-служба МИД Кулебу.

По мнению украинского министра, успех развития европейской оборонной промышленности зависит от трех составляющих:

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создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках ЕС;

долгосрочное планирование, контракты и закупки.

усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.

По словам Кулебы, сейчас уже сделано много смелых шагов, чтобы пробудить Европу и превратить ее в настоящего глобального игрока. Однако нужно сделать еще больше, чтобы сделать возможными победу Украины и долговременный мир во всей Европе.

Война в Украине - помощь Европы

Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить оборонную готовность Европы, поскольку сейчас она находится в "гонке со временем".

Ранее стало известно, что Украина может стать полноправным членом программы поддержки оборонной промышленности Европейского Союза, что поможет использовать опыт страны и приблизит ее к вступлению

Еврокомиссия предлагает Европейскому союзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы она могла перейти в "режим военной экономики" в ответ на вторжение России в Украину.

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