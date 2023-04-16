Из-за иморта украинской продукции венгерские фермеры не могут сбывать свою.

Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Ранее аналогичное решение приняла Польша.

"Правительство обязуется представлять интересы венгерских фермеров, и при отсутствии действенных мер со стороны ЕС, оно, как и Польша, временно запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины и некоторых других сельскохозяйственных продуктов в Венгрию", – цитирует заявление министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя издание 24.hu.

По его словам, продолжение нынешних рыночных тенденций нанесет серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству. Из-за этого возникла необходимость принять меры, чтобы это предотвратить.

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Надь подчеркнул, что украинское сельское хозяйство работает с производственными практиками, которые больше не используются в Европейском Союзе. Из-за этого Украина начала экспортировать на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и меда, а также зерновых и масличных культур с чрезвычайно низкими производственными затратами. В свою очередь это привело к тому, что венгерские и центральноевропейские фермеры не могут сбывать свою продукцию.

Венгерский министр отметил, что ограничение на импорт в Венгрию является временным. Оно продлится до 30 июня 2023 года. За это время должны принять меры для поиска решения.

Запрет на импорт украинской продукции: что известно

15 апреля правительство Польши временно запретило импорт зерна и других видов продовольствия из Украины. Это было сделано для защиты интересов польских фермеров. В то же время отмечается, что Польша готова решить вопрос поставок зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отреагировал на это решение. По его словам, Украина сожалеет о запрете и надеется на переговоры по решению этой проблемы.

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