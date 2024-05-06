Путину нужна вся Украина, заявил Гвидо Крозетто.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ответил на вопрос, вероятна ли третья мировая война в том случае, если российские войска доберутся до Киева.

"Если бы они захватили украинскую столицу, это привело бы к драматическому столкновению. И мы получим полное отрицание у тех, кто повторяет: "У России тоже есть свои причины и она, по сути, хотела только два региона, где говорят по-русски". К сожалению, я боюсь, что Путину нужна вся Украина, и более того, никто нас не уверяет, что он остановится на Украине. Ясно, что он имеет в виду международный порядок", - отметил он в интервью Corriere della Sera.

Крозетто надеется, что "Путин не полный сумасшедший":

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"Я надеюсь, что Россия не выйдет за рамки глупостей, которые она совершила за последние два года. При этом, повторяю, прибытие в Киев бывших советских войск станет абсолютно дестабилизирующим элементом для Европы и мира. И это неизбежно привело бы к столкновению с другими странами, которые не приняли бы российские танки на границе".

Отправка западных войск в Украину

При этом министр в очередной раз дал понять, что выступает против отправки западных войск в Украину, что предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Макрон сделал шаг вперед, и я не знаю, какую пользу он принесет на этом очень сложном этапе. Это этап, который требует аналитических навыков, рациональности, тактической и дипломатической компетентности. Это момент, не имеющий подобных прецедентов в новейшей истории. Если нам придется искать примеры, напоминающие их, то они имели драматические результаты: две мировые войны… Помощь украинцам в защите своей территории была самым справедливым способом подтвердить международное право и самым рациональным способом избежать мировой войны".

Ранее Крозетто уже заявлял, что условий для направления итальянских войск в Украину нет: "Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт".

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