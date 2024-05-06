Снимок с места удара сделал Planet Labs.

Удар украинских разведчиков по Крыму дроном Magura V5 - спутник показал повреждения пирса, где стоял катер России.

Соответствующие снимки с места удара сделал Planet Labs. Их в сети опубликовал проект Радио Свобода "Схемы". СМИ заявляет:

""Схемы" установили точную локацию и публикуют снимки Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, к которому был пришвартован российский катер". Видео дня

Отметим, что удар реализовали 6 мая. Речь идет о повреждении скоростного катера России из серии "Мангуст". Детали о спецоперации раскрыл представитель ГУР Андрей Юсов.

Что сказал Юсов относительно удара по российскому катеру в Крыму

Сегодня Юсов в комментарии относительно удара по катеру РФ из серии "Мангуст" заявил, что его не только повредили. "Подтверждаем не только поражение, но и собственно уничтожение скоростного катера серии "Мангуст", - сказал Юсов.

Он уточнил, что речь идет о довольно новой разработке России, которую враг использовал в черноморской акватории. Юсов оценил, что операция стоила оккупантам более 120 млн долларов - точная сумма зависит от оснащения катера, который уничтожили украинцы. Также представитель ГУР уточнил, что вместе с катером уничтожено все, что тот имел на борту. Речь шла о БК и вооружении.

Вас также могут заинтересовать новости: