Путинист обещает нанести удар по Елисейскому дворцу.

Бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил оскорблениями в адрес западных лидеров и "ядерными" угрозами на призывы отправить для оказания помощи Украине иностранных военных.

Он утверждает, что лидеры Запада не желает логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "повлечет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать". В частности, Медведев угрожает, что "ответ" будет не на территории Украины.

"В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе… И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", — заявил Медведев. Видео дня

Он назвал "хором безответственных негодяев" заявления ряда известных людей о необходимости помочь украинцам отстоять свою независимость. Под "раздачу" екс-президента РФ попали, в частности, представители "западной политической элиты". Он также отрицает существование украинского государства, граждан Украины называет "бандеровцами", а западных лидеров обвиняет в деградации.

"Теперь в нем (в "хоре" - УНИАН) представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России. И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды", — заявил Медведев.

Ядерные учения в РФ

Напомним, Минобороны РФ заявило, что российские военные проведут учения, в ходе которых отработают применение нестратегического ядерного оружия. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы военно-морского флота, их цель - "повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач", а также "практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

Как заявило Минобороны РФ, учения проведут "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц", а также в целях "безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о заявлениях о готовности отправить войска в Украину.

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