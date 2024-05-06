По словам Гвидо Крозетто, западный мир ошибался относительно введения ограничений против РФ.

Санкции против России пока не дали никакого эффекта. Об этом в интервью Il Messaggero сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

По его словам, российский газовый монополист "Газпром" "ведет бизнес как никогда".

"Но если мы не можем даже облагать налогами гигантские сети, которые принадлежат Западу, почему мы думаем, что мы можем экономически остановить такие государства, как Россия, которые также торгуют со всем земным шаром, в котором Запад сейчас является маленькой частью?" - говорит политик. Видео дня

Он также отметил, что западный мир ошибался относительно введения санкций против России.

"Много раз мы ведем себя так, будто мир не изменился. Мы похожи на тех французских дворян, которые не осознавали, что их дворцы не защитят их от нового класса голодных людей, который вот-вот придет. Мы всегда думали, что Запада достаточно, чтобы остановить Россию, а санкции являются результатом того, что мы все еще застряли в идее, что мир является нашим миром. При этом мир гораздо больше, и мы можем решить этот кризис только привлекая всех: сначала перемирием, а затем миром", - резюмировал Крозетто.

Санкции против РФ - последние новости

В Евросоюзе взялись за новые санкции против России. Под удар попадут не только российские компании, а также из Турции, ОАЭ и Гонконга.

В частности, ЕС рассматривает возможность введения санкций против более чем десятка компаний, которые продолжают поставлять в Россию подсанкционные товары.

В начале апреля ЕС взялся готовить 14-й пакет санкций против РФ. Основная цель пакета - ограничить способность России обходить уже введенные ограничения.

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