Главнокомандующий ВСУ из-за сложной ситуации на востоке, провел двое суток среди украинских военных, которые обороняются на самых горячих направлениях.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечает, что российские захватчики сейчас сосредоточили основной удар на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ в социальной сети Facebook.

"В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника", - подчеркнул Сирский. В частности, по его словам, именно на этих направлениях сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону украинских войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

"Имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск. Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", - подчеркнул Сырский. Также он добавил, что провел работу с командирами подразделений.

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"Роль и место офицера во все времена были определяющими в достижении успеха или поражения на поле боя. Невозможно командиру роты или батальона управлять боем в нескольких километрах от своих подразделений, и принимать взвешенные и адекватные решения на расстоянии, особенно, когда интенсивность боевых действий зашкаливает и есть высокий риск для жизни бойцов. Присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди подчиненных, их устойчивости, уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы", - отметил Сырский. Он добавил, что во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. "Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери", - подчеркнул Сирский.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики из DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили село Архангельское Донецкой области.

Этот населенный пукнт находится неподалеку Очеретино, куда еще раньше смогли прорваться российские оккупанты и закрепиться там.

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