По словам военного, Великобритания должна построить систему ПВО по израильскому образцу.

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что Великобритания должна подготовиться к возможным будущим военным конфликтам, а именно построить систему противовоздушной обороны "Железный купол", как в Израиле, пишет Business Insider.

"Я думаю, что для Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, для всех стран очень важно инвестировать больше средств в оборону", - подчеркнул он в интервью британскому радио LBC.

Когда у него спросили, должна ли Великобритания иметь систему "Железный купол", которую создал Израиль для перехвата ракет, Макмастер ответил: "Мы все должны вкладывать средства в оборону. Я думаю, что каждая страна должна развивать такие виды обороны и ракеты дальнего радиуса действия".

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В BI отметили, что Великобритания действительно рассматривает возможность разработать собственную систему ПВО из-за растущей напряженности в отношениях с РФ и ее союзниками.

В прошлом месяце в интервью LBC глава британских вооруженных сил, адмирал сэр Энтони Радакин отметил, что страна ведет "живые разговоры" о разработке системы ПВО, которая будет похожа с израильской.

По словам аналитика по вопросам обороны и безопасности Майкла Кларка, лучший способ противостоять надвигающейся войне - это ее сдерживание.

Он добавил, что Великобритания и ее союзники должны быть готовы ко всему, особенно в условиях усиления альянса, названного "CRINKs", в который входит Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

Кларк отметил, несмотря на то, что Россия является главным предметом беспокойства Великобритании, CRINKs коллективно "полны решимости попытаться подорвать основанные на Западе структуры международной политики и системы, основанные на правилах".

Израильский "Железный купол"

"Железный купол" - это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, которая находится на вооружении страны с 2011 года. Эта система имеет коэффициент успешности до 90% и недавно сыграла важную роль в перехвате большого количества ракет и ударных дронов, которые запустил Иран в сторону Израиля.

Кларк отметил, что разработка такой системы является очень дорогим делом.

"Израиль - маленькая страна, менее чем на 10% больше Великобритании. Израиль потратил много денег на трехуровневую систему, которая все еще нуждается в помощи, чтобы быть эффективной. Итак, масштаб проблемы защиты воздушного пространства огромен. То, что израильтяне могут играть в эту игру, говоря, что "у нас есть купол над всей страной", лишь частично соответствует действительности", - объяснил аналитик.

Кларк считает, что единственным практичным вариантом для страны была стратегия "точечной обороны". Это означает защиту ограниченной территории или отдельного объекта от таких угроз, как воздушные атаки и управляемые ракеты. Она является более узкой и стратегической, чем территориальная оборона.

Эксперт отметил, если РФ победит Украину, то есть вероятность того, что конфликт начнется и в странах Европы. Однако мобилизация сил будет неэффективной без систем противовоздушной обороны, которая будет сдерживать противника.

"Если бы Британия развернула свою боевую дивизию на континенте и воевала против россиян, она стала бы небоеспособной в течение 24 часов, если бы подверглась воздушной атаке", - подчеркнул Кларк.

Сможет ли себя защитить Великобритания в случае войны: мнение экспертов

Ранее военные и ветераны Холодной войны заявили, что Великобритания не сможет защитить себя в случае ракетного удара по стране. По их словам, правительство годами сокращало расходы в целях экономии, в результате чего разрушило ее мировую систему противовоздушной обороны.

"Сможет ли Великобритания защитить свои города с неба, если на них упадет шквал ракет? Нет. Знает ли общественность, что делать в случае воздушной атаки? Нет... Проще говоря, защищены ли мы? Нет", - отметил высокопоставленный источник в оборонном ведомстве на условиях анонимности.

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