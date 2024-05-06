'Не позволим отправить на смерть': Венгрия не вернет Украине мужчин призывного возраста

В Будапеште резко ответили на вопрос о вероятности возвращения мужчин-беженцев Украине.

Венгрия не будет передавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Семьен в комментарии изданию ATV.

По словам чиновника, "все беженцы из Украины являются свободными людьми в Венгрии, которые могут свободно решать, оставаться ли здесь, ехать дальше на Запад, или, если хотят, возвращаться".

"Мы не будем расследовать, считают ли украинцы человека призывником или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", - заявил Семьен. Видео дня

Приостановление консульских услуг для мужчин

Как писал УНИАН, 23 апреля украинские дипучреждения прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам мобилизационного возраста. Это уже вызвало волну возмущения среди граждан, находящихся за пределами государства.

Юристы раскритиковали действия украинского МИД, как нарушающие права граждан и не имеющие законного обоснования.

В Польше и Литве представители правительства выразили готовность помочь Украине вернуть мужчин домой. А вот в Германии власти наоборот исключают возможность принудительной депортации мужчин и успокаивают беженцев тем, что статус защиты останется даже для тех, у кого просроченный паспорт.

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