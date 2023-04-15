Варшава готова решить вопрос поставок зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

Правительство Польши приняло решение временно запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Постановление вступает в силу со дня его оглашения.

Об этом заявил заявил председатель партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский на съезде, пишет RMF24. По его словам, Варшава готова решить вопрос поставок зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

"Сегодня правительство приняло постановление о запрете ввоза, так сказать, зерна в Польшу, а также десятков других видов продовольствия (...). Они перечислены в приложении к этому регламенту (...), от этой крупы до продуктов из меда, очень и очень много всего", - сказал Качиньский.

Глава ПиС подчеркнул, что Польша "была и остается другом Украины без малейших изменений", однако, задачей польской власти является также защита интересов своих граждан, а возможный кризис в польском селе отразится на положении всех поляков.

Он добавил, что это решение принято с учетом, в частности, "асимметрии между польским и украинским сельским хозяйством, вытекающей как из качества земли, так из-за гораздо более низкой цены рабочей силы в Украине и, наконец, из-за того, что там в основном большие площади и что деятельность осуществляется международными компаниями с обширной инфраструктурой".

По словами Качиньского, о принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и "готова в любой момент, возможно, в ближайшие дни начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения". Глава правящей партии добавил, что речь идет о фундаментальных вещах. "Польша хочет иметь максимально тесные отношения с Украиной", но, как он указал, "польское сельское хозяйство необходимо защищать".

Министр развития и технологий Вальдемар Буда сообщил, что "в соответствии с директивным решением Совета министров" он подписал Положение о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины". Министр также разместил у себя в "Твиттере" скан постановления и приложение к нему.

Запрет вводиться до 30 июня 2023 года и будет распространяться на следующие виды сельхозпродукции: зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и коноплю, фрукты и овощи, переработанные плодоовощные продукты, вино, говядину и телятина, молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства и другие продукты.

Как добавил на съезде Ярослав Качиньский, будет произведена генеральная закупка импортируемого из Украины зерна, лежащего в польских элеваторах и складах.

"Будет осуществляться общая закупка зерна, зерна, которое в настоящее время находится в элеваторах, на складах, с надбавкой - так, чтобы минимальная цена составляла не менее 1400 злотых", - сказал Качиньский.

Проблемы с экспортом украинского зерна в ЕС

Как сообщал УНИАН, польские аграрии недовольны, что местный рынок наводнило дешевое украинское зерно. Фермеры даже угрожали сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в начале апреля.

Ранее ЕС отменил все тарифы и квоты на ввоз украинского зерна, чтобы оно могло идти транзитом через Европу в другие регионы мира в условиях российской морской блокады Украины. Однако значительная часть этого зерна осела в самих европейских странах, что и вызвало недовольство фермерских объединений.

5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку. Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов польских фермеров в связи с поставками в страну зерна из Украины. В тот же день вечером Владимир Зеленский заявил, что Украине и Польше удалось найти решение проблемы с экспортом украинского зерна.

7 апреля спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что польская сторона приняла решение о том, что украинское зерно будут везти через Польшу транзитом в третьи страны. Разгрузки украинского зерна в Польше не будет.

Позже в Минагрополитики заявили, что Украина и Польша разработали решение проблемы с экспортом украинского зерна. В частности, Украина временно прекратит экспорт четырех зерновых культур в Польшу. Но возможность транзита в другие страны-члены ЕС и третьи страны будет сохранена.

Однако 9 апреля стало известно, что импорт зерна с территории Украины в Польшу хотят "заморозить" как минимум до июля 2023 года из-за трудной ситуации, в которой оказались фермеры Польши. В министерстве сельского хозяйства Польши отметили, что ЕС никак не поддержал польских фермеров в решении сельскохозяйственного кризиса, с которым столкнулась страна из-за переполнения собственных зерновых хранилищ. Там отметили, что своим "молчанием" в этом вопросе такие страны, как Германия и Франция заложили мину под польско-украинские отношения.

По состоянию на 12 апреля польские фермеры продолжали массовые акции протеста против экспорта зерна из Украины. В частности, они блокировали железную дорогу на границе между Украиной и Польшей в Грубешеве.

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