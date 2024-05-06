Блок хочет скоординировать свои действия с Украиной.

В Европейском Союзе готовятся к возможному внезапному прекращению поставок российского газа после того, как истечет срок контракта по транзиту между Украиной и РФ в конце 2024 года, пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она напомнила, что вскоре истечет срок действия контракта между Россией и Украиной по транзиту газа, поэтому в ЕС хотят скоординировать свои действия с Украиной. Симсон подчеркнула, что ЕС готовился к этой ситуации в течение двух лет.

"Мы знали, что Россия не является надежным поставщиком газа, и все наши оценки рисков были разработаны таким образом, что в один момент Европа может остаться без поставок российского газа", – отметила еврокомиссар.

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Транзит российского газа

Во время полномасштабного вторжения Украина продолжила транзит российского газа в Европу, что предусмотрено соглашением, подписанным "Нафтогазом" с российским "Газпромом" в 2019 году. Однако объемы поставок значительно сократились. Действие указанного контракта заканчивается в конце 2024 года.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что возможность продолжения транзита российского газа по территории Украины отсутствует после окончания действующего контракта. Он добавил, что продолжение транзита не является критически важным для энергетической безопасности.

Хотя ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина готова продолжить транзит российского газа через свою ГТС при условии инициативы со стороны стран Евросоюза. В то же время о продлении действующего контракта с "Газпромом" или подписании нового речь не идет.

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