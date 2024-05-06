Киевстар ТВ будет транслировать 'Евровидение-2024' в свободном доступе

АІуопа АІуопа и Jerry Heil будут выступать 7 мая в первом полуфинале.

Первый полуфинал "Евровидения 2024" будет транслироваться вживую 7 мая в 22.00 на телеканале Суспільне Культура. Посмотреть его можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера.

Уже во вторник украинцы смогут болеть за дуэт АІуопа АІуопа & Jerry Heil в полуфинале "Евровидения-2024". Еще с момента Нацотбора песня Teresa & Maria заполонила главные музыкальные чарты Украины. Режиссером выступления стала украинских представительниц стала Таня Муиньо, которая снимает клипы мировым звездам.

Напомним, АІуопа АІуопа & Jerry Heil будут выступать на "Евровидении-2024" в Швеции 7 мая в первом полуфинале под номером 5. Именно 7 мая мы узнаем, пройдут ли украинские певицы в финал Евровидения.

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Событие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Суспільне Культура. Киевстар ТВ предоставляет свободный доступ для авторизованных пользователей. Чтобы авторизоваться нужно просто ввести свой номер телефона в соответствующем поле. После трансляции зрители могут посмотреть событие также и в записи на платформе. Просматривать с одного аккаунта можно одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке.

Голосование состоится на нескольких платформах:

в мобильном приложении Eurovision Song Contest, которое доступно для ОС Android, iOS или Windows. В приложении смогут голосовать зрители из стран, которые не участвуют в полуфинале;

по телефону и/или SMS могут отдать свой голос страны-участники по номерам, которые будут объявлены во время трансляции;

на сайте esc.vote могут проголосовать страны, которые не участвуют.

В этом году главный песенный конкурс Европы пройдет в городе Мальме, что в Швеции. В первом полуфинале кроме Украины, также выступят Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.

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