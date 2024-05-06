В списке есть кофе и выпечка.

То, что мы едим утром, может существенно повлиять на наше пищеварение и общее самочувствие в течение дня. Доктор назвал продукты, блюда и напитки, которые лучше не употреблять натощак, пишет indianexpress.com.

Острая еда. Может нанести ущерб пищеварительной системе (расстройство желудка и изжога), если употреблять натощак, предупредил доктор Лата Патил.

Кофе (черный или сладкий со сливками). Кислая природа черного кофе, добавленный сахар и молочные продукты могут раздражать слизистую оболочку желудка. Кроме того, доктор Патил рекомендовал избегать употребления других кислых напитков натощак, они также способны усугубить изжогу или гастрит.

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Сладкие каши и выпечка. Эти основные продукты для завтрака могут казаться сытными, но доктор Патил посоветовал вообще избегать рафинированных углеводов натощак, поскольку они могут привести к скачкам уровня сахара в крови.

Жареная еда. Содержит большое количество жиров, и ее переваривание занимает больше времени, что создает нагрузку на пищеварительную систему, особенно если ее едят первым делом утром.

Фруктовый сок. Доктор Патил предостерегает от его употребления натощак из-за вредного воздействия на здоровье зубов. Кислота во фруктовом соке может разрушить зубную эмаль и увеличить риск возникновения кариеса.

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