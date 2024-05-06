Как убежден военный, Россия прошлый год закрывала свою потребность не мобилизацией, а именно наемниками, которые мотивированы и обучены.

Кирилл Сазонов, политолог, доброволец подразделения "Гром" 41-й механизированной бригады заявил о проблеме с доукомплектованием подразделений Сил обороны, отметив, что ТЦК присылают людей, которые в большинстве уже пожилого возраста, больные и немотивированные. Об этом он сказал в эфире телемерафона.

Сазонов подчеркнул, что сейчас для защиты Часового Яра подразделение имеет хорошо оборудованные позиции, есть чем стрелять, но не хватает людей. В частности, говоря о ситуации в бригаде он отметил, что из 10 мобилизованных, которые пришли к ним для пополнения, реально воевать могут 2-3.

"Защищать высоту классно, позиции там очень классные. Кем? Вот главный вопрос. Вопрос личного состава, вопрос пополнения - самые болезненные и для 41-й бригады, и вообще, мне кажется, для всех бригад. ТЦК присылают людей - это не то (что надо). Мы очень скучаем по временам, когда шли добровольцы, мотивированные ребята, не такие как я, не под 50 лет, а до 40-ка - 30 лет, 35, которые физически тянут. ТЦК, мне кажется, не выполняют задачу, которая стоит. Они присылают пожилых людей, больных, недостаточно подготовленных, немотивированных. Что толку, если пришло 10 человек: двое - категорически не хотят воевать, двое не трезвеют, потому что они пили видимо месяц перед этим, двое больных. Все", - сказал он.

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По мнению Сазонова, сейчас надо усиливать рекрутинг в бригадах.

"Бригады все больше получают полномочий и надо развивать рекрутинг. Бригада на самом деле знает лучше всего, кто и что надо... Сегодня мои ребята звонили, спрашивали: а что молодых ребят нет на улицах Киева? Говорю: полно. А меня спрашивают: а чего нам присылают старых? Ну, это вопрос к ТЦК. Присылают старых, больных, а где молодое пополнение? Где ребята, которые будут защищать страну? Этого мы не видим", - прокомментировал военный.

Он отметил, что бригаде возле Часового Яра сейчас противостоит российская десантура.

"Это ребята от 25 до 40 лет, мотивированные, тренированные, контрактники, профессиональные воины. Они умеют и бегать, и стрелять, и прятаться. Это очень тяжелый противник", - подчеркнул Сазонов.

Как убежден военный, Россия прошлый год закрывала свою потребность не мобилизацией, а именно наемниками.

Война в Украине - ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, чтоситуация на фронте является сложной и имеет тенденцию к обострению. По его словам, Украине крайне необходимо больше оружия.

16 апреля 2024 года президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих. Этот закон вступит в силу 18 мая.

Впоследствии начала появляться информация об очередях в ТЦК, поскольку новый закон предусматривает обновление данных для военнообязанных.

Заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Мария Карчевич несколько дней назад прокомментировала ситуацию с необходимостью пройти повторное ВВК для бывших "ограниченно годных" для военной службы. По ее словам, уже сейчас бежать в территориальный центр комплектования не нужно - следует дождаться вызова на повторное прохождение медкомиссии.

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