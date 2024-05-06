По словам Ивана Киричевского, россияне собираются накопить группировку из 35-70 тысяч штыков на Белгородщине.

Российские оккупанты только собираются накопить группировку из 35-70 тысяч штыков в Белгородской области, после чего пойти в "банзай-наступление" на Харьковщину. Об этом в эфире Radio NV сказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

При этом, по его словам, россияне не смогут достичь военной цели - выйти на Харьков.

"Получается, что у них могут быть от этого большие потери, к счастью. Но с другой стороны, они этим будут отвлекать наши ресурсы. Именно поэтому "банзай-наступление". Это не для того, чтобы обесценить усилия противника или сказать, что он слабый, а какой будет результат. Просто самоубийственный бросок с их стороны, который нам попьет крови", - сказал эксперт. Видео дня

В то же время, по его мнению, со стороны россиян война переходит больше в политическую фазу, то есть когда политика окончательно начинает доминировать над любыми военными соображениями.

"А с другой стороны, у нас возникает ситуация, что у нас тоже определенный элемент политики появляется. У нас сейчас тоже ситуация, когда надо максимально мобилизовать западное внимание, чтобы они там не расслаблялись и не спали, и заодно отвоевать себе как можно лучшие позиции во всех смыслах этого слова как раз перед этим периодом, который наступит в условной второй половине 2025 года, когда, согласно оценкам ГУР, у нас могут быть содержательные переговоры с россиянами", - отметил Киричевский.

Вероятное наступление РФ на Харьковскую область

Россия формирует войска для наступления на Харьков. По данным аналитиков американского Института изучения войны, враг может попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

Также УНИАН сообщал, что эксперт рассказал, каким "шансом" хочет воспользоваться РФ во время наступления на Харьковскую и Сумскую области. По словам Александра Мусиенко, сейчас россияне достраивают взлетную полосу на аэродроме в Белгородской области, которая нужна для приема военно-транспортных самолетов, как аэродром подскока.

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