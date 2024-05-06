Курс гривни к евро установлен на уровне 42,40 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,36 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 42,40 грн/евро, то есть гривня снизилась на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,20/39,30 грн/долл., евро – 42,27/42,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 6 мая, снизился на 5 копеек и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также ослаб на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Национальный банк с 4 мая ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны для улучшения условий работы бизнеса и выхода на новые рынки.

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