Украина не признает Путина легитимным президентом РФ, - МИД

Почти пожизненное пребывание у власти Путина превратило РФ в государство-агрессора, а правящий режим - в диктатуру.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не имеет оснований для признания Владимира Путина как демократически избранного и легитимного президента Российской Федерации. Как говорится в заявлении МИД, 7 мая в России состоится церемония введения в должность Владимира Путина.

"Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим - в диктатуру", - говорится в заявлении.

В то же время, как отмечают украинские дипломаты, в ходе так называемых мартовских "выборов" Российская Федерация нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений. Речь идет прежде всего об Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

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При этом, грубым нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных территориях Украины - частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе - с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или под принуждением были перемещены на территорию РФ.

"Такие действия РФ, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институтов, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается уже более двух лет и вызывает многочисленные человеческие жертвы и разрушения", - сказано в заявлении.

Кроме того, прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

"Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Также, отмечается, что недавние резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 17 апреля № 2540 (2024) и Европейского Парламента от 25 апреля № 2024/2665 (RSP) подтверждают неправомочность проведения так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, их недемократический характер на территории РФ и фактически отрицают легитимность их результатов.

"Призываем иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру, не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, которая создает угрозу для европейской и мировой безопасности, мира и стабильности", - заявили в МИД.

"Выборы" в России

Как сообщал УНИАН, в России с 15 по 17 марта проходили так называемые президентские "выборы" Путина. Российский Центризбирком вполне ожидаемо "нарисовал" Владимиру Путину "победу" - он якобы получил рекордные 87,28% голосов избирателей.

Так называемые выборы проходили без международных наблюдателей. Также российские оккупанты заставили украинцев на украинских оккупированных территориях участвовать в этом фарсе.

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