Ранее немецкие власти обвинили российских хакеров в кибератаке на Социал-демократическую партию.

Германия отозвала своего посла в России после того, как Берлин обвинил Москву в кибератаках на ее оборонные и аэрокосмические компании и правящую партию, сообщил в понедельник представитель министерства иностранных дел.

"Министр иностранных дел отозвал посла (Отто) графа Ламбсдорфа в Берлин для консультаций" после того, как Берлин приписал кампанию кибершпионажа APT 28, группе, связанной с московским агентством военной разведки ГРУ, сообщил представитель, пишет Reuters.

Этот шаг соответствует дипломатическому протоколу, и Ламбсдорф останется в Берлине на одну неделю, прежде чем вернуться в Москву, добавил представитель.

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Хакерские атаки РФ в Германии

Обвинения прозвучали на фоне возросшей обеспокоенности в Европе по поводу предполагаемых российских хакеров и шпионов после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и в преддверии европейских выборов.

Берлин заявил, что нападения, начавшиеся два года назад, были направлены против правящих социал-демократов Германии, а также компаний в сфере логистики, обороны, аэрокосмической промышленности и информационных технологий. Компания не предоставила подробную информацию о причиненном ущербе по соображениям безопасности.

По данным немецких властей, группа APT28, также известная как "Fancy Bear", использовала неизвестную на тот момент уязвимость в Microsoft Outlook для взлома учетных записей электронной почты.

Кампания затронула и другие страны, включая Чехию, Литву, Польшу, Словакию и Швецию.

Отношения между Россией и Германией, которая раньше была крупнейшим покупателем российской нефти и газа, испортились после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

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