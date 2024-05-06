Тьерри Бретон уточнил, как усиливают связи между украинской и европейской оборонными промышленностями.

Комиссар Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон отметил, что уже начата практическая работа по открытию Офиса оборонных инноваций в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бретон сказал во время выступления на Форуме оборонных индустрий Украина-ЕС. Он отметил, что настаивает на том, чтобы в Европе в плане оборонных индустрий переходили в режим военной экономики для большего и быстрого производства с целью продолжения поддержки Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. При этом, комиссар озвучил конкретные предложения относительно того, как лучше интегрировать украинскую оборонную промышленность с европейской оборонно-технологической и промышленной базой.

В частности, по его убеждению, сначала надо услышать со стороны Украины о ее критических потребностях. Бретон считает:

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"Это поможет наметить пути развития более тесного сотрудничества между нашими соответствующими промышленными отраслями очень сосредоточенным образом".

Комиссар добавил, что в Европе доказали, что могут мобилизовать собственные средства и ресурсы очень эффективным образом.

По его словам, в период менее, чем за 10 месяцев, удалось увеличить мощности по производству артиллерийских снарядов до 1 миллиона единиц в год. В следующем году удастся увеличить производство снарядов до 2 млн единиц в год. В то же время, как признает Бретон, этого недостаточно и страны Евросоюза должны продолжать увеличивать мощности для производства артиллерийских снарядов. Он сказал, что страны-члены должны заключать контракты, чтобы снаряды отправлялись в Украину.

"Мы должны, мы сделаем, и позаботимся так, чтобы повторить подход относительно боеприпасов для других сегментов с целью увеличения наших производственных мощностей", - подчеркнул Бретон.

Он сказал, что в этом заключается смысл новой европейской стратегии по оборонной промышленности. Бретон пояснил: "Стратегия призвана не только поддержать готовность европейской оборонной промышленности, но и также усилить связи между европейской и украинской оборонными промышленностями".

Кроме того, как сказал комиссар, эта стратегия устанавливает четкий приоритет для продолжения развития взаимодействия.

"Во-первых, именно поэтому мы откроем Офис оборонных инноваций в Киеве для того, чтобы создать мост между инновационными стартапами Евросоюза, украинскими компаниями и ее Вооруженными силами", - сказал Бретон.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы европейские стартапы могли помочь украинским солдатам на фронте. "Я доволен, что практическая работа по выполнению этой задачи уже началась", - сказал Бретон.

Во-вторых, как уточнил чиновник, в ЕС предлагают продолжать и расширять использование европейского бюджета для поддержки мощностей промышленного производства и совместных закупок всех необходимых оборонных изделий.

Боррель призвал ЕС купить больше оружия для ВСУ

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призывает европейские страны покупать оружие для Вооруженных сил Украины у украинских производителей оборонной промышленности. Об этом он сказал во время презентации Европейской оборонно-промышленной стратегии.

Во время выступления он напомнил, что в 2024 году планируется открытие Инновационного офиса ЕС в Киеве. Его цель - содействие установлению контактов между стартапами Украины и оборонными компаниями Европейского Союза, акцентировал Боррель.

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