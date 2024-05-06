Венгерский лоукостер ввел новый тариф Wizz Smart.

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь компания предлагает пассажирам линейку из четырех тарифов.

Как сообщает Avianews, Wizz Smart следует за самым бюджетным тарифом Basic, который включает только маленькую ручную кладь с размерами до 40х30х20 см и весом до 10 кг. Заявляется:

"В отличие от базового тарифа, Wizz Smart позволяет взять на борт самолета в дополнение к маленькой ручной клади еще и чемодан на колесиках или другую сумку с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг. Он также включает приоритетную посадку, бесплатный выбор стандартного места и возможность зарегистрироваться на рейс за 30 дней до вылета". Видео дня

Предполагается, что такой пакет услуг стоит дешевле, чем если их докупать дополнительно к тарифу Basic.

Однако в Avianews отмечают, что Wizz Air применяет динамическое ценообразование на услуги. Поэтому перед покупкой авиабилета следует проверить, не дешевле ли докупить необходимые сервисы к базовому тарифу, а не покупать все в одном пакете.

Отмечается, что на данный момент Wizz Air продает билеты по еще двум тарифам:

Wizz Go включает маленькую ручную кладь, выбор стандартного места и багаж 20 кг. До появления нового тарифа Wizz Go включал больше услуг — большую ручную кладь, приоритетную регистрацию и бесплатную регистрацию в аэропорту;

самый дорогой тариф Wizz Plus включает большую и маленькую ручную кладь, 32 кг багажа, выбор любого места без доплаты, бесплатную регистрацию в аэропорту, отсутствие сбора за изменение рейса и возможность вернуть билет с зачислением средств на Wizz-счет.

Венгерский лоукостер Wizz Air - последние новости

26 февраля бюджетную венгерскую авиакомпанию Wizz Air второй год подряд признали худшей авиакомпанией Европы. Клиенты тогда больше всего жаловались на задержки рейсов и плохое обслуживание.

Как свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Великобритании, в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года только 63% рейсов Wizz Air были выполнены вовремя. При этом 2% рейсов компания задерживала более, чем на три часа.

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