Цены на овощи и фрукты снижаются в Украине: что и сколько теперь стоит

Во фруктово-ягодном сегменте отметилась снижением цен голубика.

В Украине продолжают дешеветь овощи "борщевого набора" нового урожая. Исключением стала только белокочанная капуста, цены на которую остались на уровне предыдущей недели.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые цены на овощ находятся на уровне 20-25 гривень за килограмм. При этом снова дорожает морковь урожая прошлого года – верхняя ценовая граница поднялась с 35 до 40 гривень. А вот корнеплод нового урожая упала с 43-47 до 28-30 грн/кг.

Также подешевела свекла с 17-20 до 14-18 грн/кг. Что касается картофеля, то оптовые цены на овощ прошлогоднего урожая не изменились и остались на уровне 12-16 грн/кг, а картофель нынешнего урожая дешевеет – верхняя ценовая граница снизилась с 25 до 15 грн.

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Кроме того, начали расти цены на огурцы. Так, овощ подорожал с 15-30 до 25-40 грн/кг. При этом помидоры продавался дешевле, чем неделей ранее. Так, цены на томаты упали с 55-75 до 30-60 грн/кг.

На фоне растущего предложения дешевеет сахарная кукуруза с 20-30 до 18-25 гривень за штуку. Помимо этого, изменилась стоимость кабачков – верхняя ценовая граница снизилась с 25 до 20 грн/кг, а баклажаны подешевели с 95-105 до 70-100 грн/кг.

Что касается зелени, то в целом она дешевела. Так, нижняя ценовая граница на зеленый лук просела со 125 до 100 грн/кг, укроп подешевел со 145-155 до 100-150 грн/кг, а нижняя ценовая граница для петрушки снизилась со 115 до 100 гривень.

Во фруктово-ягодном сегменте отметилась снижением цен голубика с 300-450 до 250-350 грн/кг. Также изменились цены на чернику – ценовой коридор сузился с 270-350 до 280-300 грн/кг. Под конец сезона начала дорожать клубника – оптовые цены выросли со 120-160 до 135-200 грн/кг. Цены на абрикос снизились со 45-120 до 30-110 грн/кг, а на вишню выросли с 60-110 до 100-140 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы аналитиков

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сообщал, что пик снижения цен на персики можно ожидать ближе к концу месяца. По его словам, сезон украинских персиков стартовал в конце июня - начале июля, но основное увеличение предложения еще впереди.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что цены на продукты в Украине в течение июля-августа вряд ли будут подвержены существенным колебаниям, а большинство овощей продолжит дешеветь.

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