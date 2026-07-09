Назван продукт, который подорожает уже в июле: эксперт дал новый прогноз цен до осени

На формирование цен будет влиять погода летом.

Цены на продукты в Украине в течение июля-августа вряд ли будут подвержены существенным колебаниям, а большинство овощей будет продолжать дешеветь. Главным исключением станет хлеб, который подорожает до 6%, сообщил в комментарии УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Сейчас пик реализации урожая. Поэтому с июля по, условно, сентябрь – у нас это такой период для овощной группы, когда мы видим значительное количество выращенных продуктов под открытым грунтом. И в зависимости от погодных условий, если было достаточно и осадков, и солнца, мы видим хорошее предложение – соответственно, цена снижается", – говорит Марчук.

Цены на мясо, молочные продукты и яйца до конца лета практически не подвержены колебаниям, считает специалист.

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"Мясная и молочная группы остаются в стабильном режиме. Больших колебаний не происходит, фактора всплеска спроса нет. Соответственно, цены более или менее стабильны, плюс ситуация сейчас немного стабилизировалась с топливом. В летний период, в июле-августе, цены на них будут достаточно стабильными. То же самое касается и яиц. Плюс-минус 1–1,5% - колебания не будут существенными", – прогнозирует Марчук.

Почему дорожает хлеб

С хлебом ситуация иная – его стоимость в Украине традиционно растет каждый месяц. За лето он может подорожать в пределах 5–6%.

"Фактически, за следующие два месяца он может подорожать на 6%, и этот фактор связан не только с инфляцией и энергоносителями. У производителей хлебобулочных изделий доля затрат на заработную плату в производстве достаточно высока – более 20%. Новые критерии бронирования работников, которые предполагают увеличение зарплат, будут закладываться в основу цены. Поэтому в июле-августе может произойти дополнительное подорожание – за два месяца цена на хлеб может вырасти на 5–6%", – предупреждает Марчук.

Почему помидоры подорожали, а огурцы подешевели

Сейчас в Украине цены на огурцы ниже, чем год назад – овощ отпускают оптом по 15–30 грн/кг, тогда как помидоры по-прежнему дорогие – в пределах 55–75 грн/кг. Высокие цены на помидоры в этом сезоне связаны с тем, что вместо них в теплицах больше высаживали огурцов, говорит Марчук.

"Это был фактор, связанный с сезонностью рассады в зимний период. Были очень длительные морозы, и с рассадой задерживались. И в большей степени многие ориентировались на огурцы. К тому же помидоры, если речь идет о тепличном выращивании, требуют больших затрат на энергоносители, освещение и обогрев. Кроме того, томатная группа у нас, как правило, в значительной степени представлена импортом из той же Турции. И многие делали ставку на огурцы. И, собственно, мы видим, что сегодня цена на огурцы уже достаточно конкурентоспособна", – констатирует эксперт.

По-настоящему дешевые помидоры в Украине появятся уже в августе.

"Сейчас мы уже переходим от теплиц и парников к выращиванию ранних овощей в открытом грунте. Сейчас предложение довольно хорошее, поэтому цена снижается. Не с июля, а уже с августа может произойти удешевление помидоров в пределах 10–15%", – сообщает Марчук.

Дешевый картофель и борщовый набор

По его словам, набор для борща в Украине (картофель, свекла, морковь, белокочанная капуста и репчатый лук) сейчас существенно потерял в цене.

"В целом он стал дешевле. Посмотрите хотя бы на картофель. Он на 15–16% дешевле, чем в прошлом году. Соответственно, наблюдаются хорошие показатели сбора нового урожая и ранние поставки. К тому же её реализуют из-за невозможности укладывать на хранение, так как ранний картофель не подходит по качеству для этого. Видим довольно хорошее предложение. То же самое наблюдается в отношении белокочанной капусты и моркови. Лук демонстрирует небольшие колебания и рост цен, но там проценты незначительны", – объясняет эксперт.

В целом подавляющее большинство овощей летом будет продолжать дешеветь – при отсутствии сильных засух они потеряют до 15% в цене.

"До сентября у нас будет пик реализации. Учитывая, что во многих областях Украины начали выращивать овощную группу, она пользуется популярностью – в пик реализации цены на неё могут снизиться на 10–15% к сентябрю", – говорит Марчук.

Что может подорожать осенью

Эксперт предупреждает, что уже осенью может начать дорожать мясная линейка продуктов.

"Многое будет определяющим в осенний период, например, как будет формироваться цена на кормовую базу. Это ключевой фактор в выращивании поголовья. Неважно – курица, свинина или говядина. От того, как будет формироваться цена, будет зависеть и стоимость мясной продукции. Пока цена не изменится, а вот осень уже будет создавать новые вызовы", – подытожил Марчук.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В Украине на рынке появились первые отечественные арбузы нового урожая. Килограмм пока стоит 40 гривен в мелкой оптовой продаже, а плоды завозят из Николаевской области. Арбузы из Херсонской области должны поступить в массовую продажу уже во второй половине июля.

По прогнозам директора Института картофелеводства НААН Николая Фурдиги, в Украине в этом году урожая картофеля хватит, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Дешевле всего картофель будет стоить с середины августа и в течение сентября.

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