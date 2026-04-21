В Азербайджане заявили об опасной бактерии в украинской курятине, – СМИ

Вес партии мяса составил почти 5 тонн.

В партии замороженной курицы, которую Украина поставляла в Азербайджан, якобы обнаружили опасную бактерию – сальмонеллу. Об этом пишет местное издание Report.az со ссылкой на сообщение Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Речь идет о партии замороженной куриной продукции весом 4,9 тонны. Даты производства и срок годности указаны 16.02.2026 и 16.02.2028 соответственно. Согласно сообщению AQTA, в украинской курице в результате лабораторных исследований была обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая кишечные инфекции.

В AQTA добавляют, что приняли все необходимые меры. В частности, в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение с требованием приостановить экспорт продукции предприятия-производителя.

В феврале Молдова отказалась от поставок курятины из Украины из-за якобы обнаруженного антибиотика метронидазола в кормах для украинской птицы, поставлявшихся в страну. Кабмин классифицировал подобные действия как "дискриминационные или недружественные" и рассматривал возможность введения зеркальных запретов в отношении молдавского вина, спирта и винограда.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко считает, что контролирующий орган Молдовы ANSA предвзято относился к украинским экспортерам курятины и пытался применять различные методы ограничения экспорта мяса птицы и кормов из Украины.

Такая ситуация продолжалась еще с 2022 года. Прямых доказательств загрязнения украинской продукции у молдавской стороны не было, отметил Карпенко, поэтому подобные действия он охарактеризовал как недобросовестную конкуренцию.

