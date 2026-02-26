Молдавского вина может стать ощутимо меньше: при чем здесь украинская курятина

Санкции являются ответом Украины на "дискриминационные и/или недружественные действия" соседней страны.

Молдавское вино, спирт и виноград могут оказаться под фактическим эмбарго в Украине. Это контрмеры в ответ на запрет поставок украинской курятины и продукции из нее в Молдову.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что правительство Украины уже готовит соответствующее постановление. Продукция молдавской стороны будет подлежать лицензированию до прекращения дискриминационных действий в отношении Украины.

Как сказано в пояснительной записке к постановлению, причиной ограничений является решение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) от 26 января этого года о запрете импорта украинской курятины и продукции из нее.

До этого в кормах для украинских птиц, которые поставлялись в Молдову, якобы был обнаружен антибиотик метронидазол. В постановлении Кабмина говорится:

"Информация касалась результатов исследований кормов украинского происхождения, которые использовались для кормления птицы в Молдове, и результатов двух образцов сыворотки крови, отобранных на ферме от птицы молдавского происхождения. Доказательства того, что мясо птицы, субпродукты птицы и продукты, содержащие мясо птицы, происходящие из Украины, содержали остатки метронидазола, отсутствуют".

Ранее вице-премьер-министр Украины Тарас Качка официально предупредил молдавскую сторону о возможности введения зеркальных запретов в ответ на решение ANSA. В Кабмине его классифицируют как "дискриминационные и/или недружественные действия".

С середины января от украинской курятины полностью отказался Ирак, который был одним из главных потребителей мяса курицы отечественного происхождения. Причина заключалась в исключении импорта курятины в страну для поддержки местных производителей.

В Украине мясо курятины на рынке подешевело в среднем на 20% на прошлой неделе.

