Молдова намеренно препятствует экспорту куриного мяса из Украины еще с 2022 года, – эксперт

Производители считают, что в соседней стране пытаются избавиться от присутствия на рынке украинской продукции.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) пытается сократить украинский экспорт курицы в страну еще с 2022 года. Украинские производители классифицируют это как недобросовестную конкуренцию. Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

"Мы ощущаем предвзятое отношение со стороны ANSA к украинским экспортерам и применение различных методов ограничения экспорта мяса птицы и кормов из Украины на молдавский рынок еще с 2022 года, когда под разными предлогами ограничивали экспорт", – отмечает эксперт.

Он объяснил, что на этот раз Молдова использовала для введения запрета на украинский импорт подтвержденный случай загрязнения корма для птицы, предназначенного для экспорта ее внутренним производителям.

"Кроме того, через центр обработки запросов Всемирной торговой организации Молдова сообщила мировому сообществу о своем решении, опираясь на обоснование, которое не содержало прямых доказательств загрязнения украинской курятины. Поэтому мы рассматриваем такое решение именно как недобросовестную конкуренцию и попытку избавиться от присутствия на рынке украинской продукции", – заявил Карпенко.

По состоянию на середину марта одному из украинских производителей разрешили возобновить экспорт курятины в Молдову. Взятые у него 10 образцов сыворотки крови птицы показали отсутствие в них запрещенного метронидазола. Специалист уверен, что возобновление экспорта всеми производителями в полном объеме – лишь вопрос времени.

"Сейчас проходит аналогичная процедура по всем остальным производителям. Мы надеемся, что в ближайшее время будет снят запрет и со всех остальных экспортеров в Республику Молдова. Решения будут приниматься после получения результатов лабораторных исследований в лаборатории ЕС, которые подтвердят соответствие украинской продукции требованиям безопасности", – резюмирует председатель Ассоциации.

До этого Кабинет министров Украины рассматривал возможность введения эмбарго против молдавского вина, спирта и винограда. Запрет на поставки украинской курятины и продукции из нее в Молдову классифицировали как "дискриминационные и/или недружественные действия".

Еще два месяца назад от украинской курятины полностью отказался Ирак. Эта страна была одним из главных покупателей куриного мяса из Украины. Ирак запретил внешний импорт курятины для поддержки местных производителей.

