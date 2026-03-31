Перед Пасхой на рынке начали дорожать мясо и куриные яйца

Цены оставались стабильными в течение предыдущих двух недель.

Стоимость куриных яиц и некоторых видов мяса, в частности баранины, индейки и курятины, на рынке выросла по сравнению с концом прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные на сайте"Столичного рынка".

Куриные яйца, один из символов Пасхи, подорожали на 6,5-8%, в зависимости от категории. Так, в среднем яйца С1 подорожали с 62 до 66 гривень за десяток, С0 – с 65 до 70 гривень, а СВ – с 72 до 77 гривень.

Цены на куриное мясо выросли за выходные более ощутимо – на 14-29%. В процентном выражении меньше всего подорожало куриное крыло – с 69 до 79 гривень за килограмм, а больше всего – куриное бедро – с 97 до 125 гривень за килограмм. Куриное филе подорожало на 21,6% – со 139 до 169 грн/кг.

Видео дня

Индейка тоже подорожала, но немного меньше, чем курица – от 5% до 17%. Индейское филе продают на рынке сейчас по 315 грн/кг (+12,9%), а фабричную тушку птицы – по 199 грн/кг (+5,3%).

Баранина подорожала от 8% до 18%. Ошеек баранины подорожал на 40 гривен – до 280 грн/кг (+16,7%). На такую же сумму подорожали и ребра – их отпускают в среднем по 260 грн/кг (+18,2%).

Цены на продукты к Пасхе – прогнозы экспертов

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отмечает, что цены на курятину в Украине снижались в течение четырех предыдущих месяцев. В то же время себестоимость за этот период существенно выросла, поэтому производители в ближайшее время должны повысить цены – как минимум, до уровня конца прошлого года.

А куриные яйца к Пасхе могут подорожать примерно на 10%, говорит экономист Олег Пендзин. Торговые сети могут себе позволить поднять цены, поскольку украинцы все равно будут покупать этот продукт к празднику, уверен он.

