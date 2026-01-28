Цифры впечатляют: эксперты оценили потери Украины от падения экспорта подсолнечного масла

По его словам, инфраструктурные портовые мощности потеряны почти наполовину.

Потери Украины валютной выручки от экспорта подсолнечного масла из-за обстрелов российских оккупантов превысят полмиллиарда долларов. Такими расчетами с УНИАН делится заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики Александр Захарчук.

"На 2025-2026 маркетинговый год экспорт подсолнечного масла останется на уровне 3,2-3,5 миллиона тонн, даже при условии частичного восстановления "зернового коридора" через Босфор. Соответственно, потеря валютной выручки только за 2026 год может достичь не менее 600-650 миллионов долларов", - рассказал Захарчук.

Специалист приводит данные для сравнения: объем экспорта масла до полномасштабного вторжения составлял 6,1 миллиона тонн в 2020 году, в следующем - 4,6 миллиона тонн. За 10 месяцев 2025 года экспорт составил лишь 3,5 миллиона тонн.

Захарчук указывает, что неспровоцированная российская агрессия против Украины нарушила устоявшиеся логистические маршруты для отечественных аграриев, значительно увеличив их операционные расходы.

Маслоперерабатывающая отрасль в Украине - главные новости

Генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук констатирует, что Москвапытается уничтожить производство подсолнечного масла в Украине, прицельно атакуя промышленные объекты и портовую инфраструктуру. Отрасль приносит более 15% валютной выручки в бюджет, что влияет на курсовую пару гривна-доллар.

По состоянию на середину января каждый третий завод по производству масла в Украине был вынужден приостановить работу из-за российских обстрелов. Это способствовало повышению закупочных цен на масло на мировом рынке, чем воспользовались оккупанты для своей продукции.

