Россия целенаправленно уничтожает производство подсолнечного масла в Украине

Тактика оккупантов заключается в разрушении одного из высокодоходных секторов экономики.

Удары российских оккупационных войск по объектам масложировой отрасли Украины носят системный характер и преследуют цель уничтожения бюджетоформирующей и экспортоориентированной индустрии. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук изданию Latifundist.

По данным ассоциации, масло и подсолнечный шрот приносят более 15% валютной выручки и обеспечивают около 20% товарного экспорта Украины.

"Последние удары по заводам в портах, теперь - по Bunge. Это плановое уничтожение отрасли. Россияне уничтожают бюджетоформирующую и экспортоориентированную индустрию", - констатирует Капшук.

Председатель ассоциации указывает на атаку беспилотников на завод Bunge в Днепре, где, среди прочего, выпускают продукцию торговой марки "Олейна". Из-за действий оккупантов около 300 тонн подсолнечного масла вылились прямо на проезжую часть.

За неделю до этого, в конце 2025 года, армия страны-агрессора атаковала ряд украинских маслоэкстракционных заводов. Среди прочих пострадали терминал Allseeds в Южном и Ильичевский масложировой комбинат Кернел в Черноморске.

Глава МИД Андрей Сибига назвал атаку в Днепре преднамеренной, подчеркнув, что россияне не впервые пытаются уничтожить предприятие. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обычное подсолнечное масло тоже стало для России мишенью.

Россия пытается конкурировать с Украиной по маслу

Из-за временной оккупации украинских территорий и массового похищения украинского урожая, РФ усиливает свои позиции, как экспортера подсолнечного масла в мире. По показателям экспорта этой продукции страна-агрессор вплотную приблизилась к Украине - которая, соответственно, сдает позиции, - предупреждают аналитики рынка.

5 января оккупанты совершили дроновую атаку на завод американской компании Bunge в Днепре. В результате на проезжую часть вылилось 300 тонн растительного масла. Проезд по Набережной улице в течение нескольких суток стал невозможным.

