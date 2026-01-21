В Украине останавливаются заводы по производству подсолнечного масла: как это влияет на цену этого продукта

Российские оккупанты разрушают отрасль своими регулярными обстрелами - и наживаются на этом.

Почти треть маслозаводов в Украине была вынуждена остановить работу из-за постоянных ракетно-дроновых ударов врага. Такие данные приводит электронная зерновая биржа GrainTrade.

В результате цена спроса на подсолнечное масло, то есть та, которую готов заплатить за продукцию покупатель, выросла за неделю на 30 $/т до 1270-1280 $/т. Речь идет о масле с доставкой в черноморские порты, которое идет на экспорт.

Однако предложение остается ограниченным из-за простоев заводов. На это дополнительно накладываются и трудности в работе морских портов, которые также обстреливают россияне. Как следствие, предложение украинского подсолнечного масла на мировых рынках существенно проседает.

Видео дня

В то же время из-за нехватки украинской продукции растет стоимость и российского продукта. Масло из страны-агрессора подорожало еще сильнее, чем украинское - на 40-50 $/т, до 1280-1290 $/т. И уже с учетом доставки, в Индии за него готовы платить в пределах 1390-1400 $/т.

Цены на масло в Украине подтянули своим ростом и стоимость подсолнечника, который начал активно дорожать. Аналитики делают осторожные прогнозы, что спад морозов будет способствовать возобновлению работы заводов - а также поставок масла за границу по высоким ценам.

Состояние масличной промышленности Украины - главные новости

Неделю назад экспорт подсолнечного масла из Украины морскими портами находился на грани полной остановки. Причиной стали удары врага по логистической инфраструктуре Большой Одессы. При отсутствии экспорта Украина теряет поступления валютной выручки из-за рубежа.

Аналитики отмечают, что по мощностям производства подсолнечного масла Россия уже опережает Украину. Поэтому, чтобы сместить ее с места крупнейшего мирового экспортера масла, россияне используют единственное доступное их пониманию средство - оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: