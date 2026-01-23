Искусственный дефицит взвинтил цены на популярный в Украине фрукт: сколько стоит

Производители придерживают товар, надеясь на еще большее подорожание фрукта.

Стоимость яблок в Украине существенно выросла. Сейчас фрукт напрямую конкурирует по цене с цитрусовыми, бананами и другим импортом, рассказал представитель украинского экспортера яблок USPA Fruit Владимир Гуржий изданию FreshPlaza.

"Эта ситуация частично обусловлена искусственным дефицитом на рынке. Производители удерживают объемы на складах, вспоминая рекордно высокие цены, которые наблюдались в конце сезона 2025 года (то есть в июне, – УНИАН). В то же время спрос остается слабее, чем хотели бы операторы рынка, и значительно ниже, чем в довоенный период", – объясняет Гуржий.

Из-за поздних весенних заморозков 2025 года Украина потеряла часть своего урожая, отмечает специалист. По состоянию на январь яблоки есть в наличии, но предложение на рынке ниже, чем обычно, что стимулирует рост цен. Однако это далеко не единственная причина.

"Цены повышаются благодаря сильной экспортной активности. Украинские яблоки пользовались большим спросом с самого начала сезона и до сегодняшнего дня. Как следствие, некоторые ключевые производители страны, имея хорошо налаженные экспортные каналы, отдали приоритет внешним рынкам и в определенной степени пренебрегали продажами на внутреннем", – говорит эксперт.

Гуржий объясняет, что нехватка доступных работников также повлияла на текущее ценообразование яблок. И добавляет, что к следующему сезону ситуация с рабочей силой может стать критической.

"Эта зима также принесла погодные аномалии, невиданные за последние 20 лет. Украина пережила рекордные снегопады и сильные морозы, а в некоторых регионах температура опустилась до –20°C, что еще больше ухудшает и без того сложную ситуацию", – продолжает эксперт.

Но главной проблемой для производителей яблок, безусловно, стала российская агрессия против Украины, которая поставила бизнес на грань выживания.

"Постоянные ракетные и беспилотные удары по энергетической инфраструктуре Украины остаются самым большим вызовом. Значительная часть операторов рынка вынуждена полагаться на дизельные генераторы. Во многих случаях время работы генераторов сейчас превышает время поставки от центральной энергосистемы", – констатирует Гуржий.

В целом цены на яблоки в Украине сейчас, мягко говоря, непривычны для покупателей.

"Яблоки традиционно воспринимались как основной продукт для украинских потребителей и редко считались дорогими. На протяжении многих лет яблоки были фактически самым дешевым источником витаминов", – резюмирует Гуржий.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

Украинские яблоки в Сильпо продают по 45 гривень за килограмм.

С учетом скидки, в Varus яблоко "Айдаред" весовое стоит 39,9 грн/кг.

В АТБ яблоко сортовое 1 сорта отпускают по 34,8 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

За последнюю неделю из фруктов в Украине подорожали груша и виноград. А вот праздничный пик потребления апельсинов и мандаринов, похоже, идет на спад, поскольку эти фрукты потеряли в цене.

Еще больше растут цены на некоторые виды овощей, такие как помидоры и огурцы. Сейчас их предложение на внутреннем рынке довольно слабое из-за ненадлежащего уровня поставок из Турции.

