Украину ждет сезон дешевой клубники: эксперт сделал прогноз цен на ягоду

Цена на ягоды уже ниже, чем в прошлом году, и дефицита точно не будет.

Цены на клубнику в Украине этим летом будут ниже, чем в прошлом году. На старте сезона на рынке нет ни дефицита, ни ажиотажа. Об этом Delo.ua рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По словам эксперта, в 2025 году стоимость клубники в супермаркетах во второй половине апреля составляла 299 грн/кг. В этом году ягода стоит в среднем 277 грн/кг, то есть подешевела на 7-10%.

"Отмечается отсутствие ажиотажа или дефицита как в оптовом, так и в розничном сегментах. Такое рыночное равновесие без резких ценовых скачков или глубокого проседания - это результат стабильного импорта, прежде всего из южных стран Европы, и отсутствия логистических или погодных форс-мажоров в начале сезона", - сообщает Гопка.

Так, по данным Столичного рынка в Киеве, отечественная клубника только на этой неделе подешевела уже на 50 грн - до 230 грн/кг. Импортная клубника, которая до этого росла в цене, тоже потеряла 20 грн - до 170 грн/кг.

Дальнейшее подешевение ягоды ожидается в мае. Первые партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов уже появляются в продаже, отмечает Гопка. Эксперт добавил:

"Изменение динамики стоимости ожидается уже в первой половине мая: увеличение предложения из украинских неотапливаемых теплиц, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению".

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Диаметрально противоположную картину будущего рисуют для украинских абрикосов и персиков. Их урожая Украина может существенно недосчитаться из-за аномальных февральских морозов и апрельских ночных заморозков. Аналитики прогнозируют дефицит косточковых в этом году - их стоимость вырастет до 80%.

С наступлением теплой погоды в Украине дешевеют сезонные овощи - помидоры и огурцы, причем цены на последние стремительно снижаются. В то же время стоимость томатов, хотя и уменьшится в итоге, может остаться выше, чем год назад, говорят эксперты. Сейчас помидоры по сравнению с 2025 годом дороже на 60%.

