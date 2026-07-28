Дешевле 10 гривень за килограмм: на рынке обвалились цены на арбузы

Предложение арбузов на рынке растет чуть ли не каждый день.

Оптовые и розничные цены на арбузы на рынке продолжают падать. Так, утром во вторник, 28 июля, крупные партии арбузов можно было купить по 8 грн/кг, тогда как розничные цены накануне составляли 12 грн/кг, сообщают обозреватели Столичного рынка.

"Крупный опт – это те, кто закупает сразу целую фуру. Это оптовики, которые могут поставить много точек в Киеве и Киевской области. Они выкупают сразу целую фуру – сегодня цена составляла 8–9 грн/кг. Более мелкие оптовые закупки – от 100 килограммов – стоят от 10 до 12 грн/кг в зависимости от калибра и сорта", – говорится в обзоре.

При этом розничная цена на арбуз на рынке накануне составляла 12–13 грн/кг, отмечают обозреватели.

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Отмечается, что на Столичном рынке в этом сезоне сформирована крупнейшая торговая площадка именно под арбузы.

Что касается львовского рынка "Шувар", то здесь арбузы продают в среднем по 18 гривень за килограмм. За выходные цена плода снизилась с 22,5 грн/кг, свидетельствует статистика рынка.

В этом году арбузы во Львове начали продавать по более высокой цене, чем в 2025 году, однако и дешевели они более активно. Год назад арбуз на "Шуваре" стоил 17 грн/кг.

Разница в стоимости арбуза в Киеве и Львове объясняется тем, что основные производственные мощности по выращиванию бахчевых культур в Украине находятся на юге. Поэтому пока в столице есть спрос – арбузы будут везти в основном сюда за счёт вдвое более короткого логистического пути.

Цены на продукты в Украине – главные новости

В Украине на прошлой неделе активно дорожали овощи борщового набора. Больше всего выросли цены на картофель и репчатый лук, также подорожали помидоры и огурцы. А вот значительно дешевле стали продаваться сладкий перец и баклажаны.

В сегменте ягод больше всего подешевела голубика. Только с начала июля её стоимость снизилась почти втрое – в среднем с 400 до 135 грн/кг. Ещё в конце июня ягоду продавали по 600 грн/кг.

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