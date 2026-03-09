Белые аисты преодолевают полмира, чтобы добраться до зоны ЧАЭС

Птицы из западных и центральных регионов летят вдоль Черного моря, а с востока - через Кавказ.

Аист белый - одна из самых известных птиц Украины и настоящий символ дома и семьи, он преодолевает тысячи километров, чтобы добраться домой, в том числе, который находится на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как пояснили УНИАН специалисты заповедника, в зоне отчуждения тоже обитают белые аисты. Точной даты их возвращения нет, обычно это происходит с 10-15 марта и до конца месяца.

"Мы их ждем", - подчеркнули в заповеднике.

По словам специалистов, появление аиста в небе - как тихая весть об окончательном приходе весны.

"В большинстве регионов Украины эти птицы появляются во второй половине марта - первой половине апреля, с пиком около 19 марта. В народном календаре именно этот день считают символической датой их возвращения, и обычно первыми прилетают самцы, чтобы осмотреть и восстановить гнездо", - говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи, ежегодно эти неутомимые путешественники преодолевают до 10 тыс. км, возвращаясь из зимовки в Африке. Птицы из западных и центральных регионов летят вдоль Черного моря через Босфор и Ближний Восток к долине Нила, а с востока - через Кавказ.

Их гнезда могут использоваться десятилетиями - каждый год они достраиваются и постепенно превращаются в массивные сооружения весом в сотни килограммов. По словам ученых, в гнезде обычно 3-5 птенцов, и оба родителя добросовестно их выкармливают. Вместо пения можно услышать характерное громкое щелканье клювом - своеобразный "язык" аистов.

Несмотря на близость к человеческим жилищам, аист остается неутомимым тружеником природных лугов и пойм. В его рационе: насекомые, лягушки, ящерицы, мышеобразные грызуны, поэтому он является важным регулятором численности мелких животных. В то же время эта птица - чувствительный индикатор состояния окружающей среды: исчезновение болот, осушение лугов, засухи и загрязнение водоемов сразу отражаются на ее численности.

"Интересно, что в разных уголках Украины он имеет свои народные имена. На Полесье часто говорят бусол или бузько, на Подолье - черногуз, на Галичине можно услышать боцюн, а где-то и ласковое гайстер. В каждом названии - своя интонация, своя история и частичка местной памяти...", - подчеркивают специалисты.

Что еще известно о аистах

Как писал УНИАН, доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские Лиманы" Иван Русев рассказал, что аисты никогда не перелетают Черное море. Они используют аэродинамику, воздушные потоки, то есть передвигаются довольно медленно.

За сутки птицы могут преодолевать 100-150 км - расстояние зависит, в частности, от погодных факторов. По словам ученого, белые аисты - синантропные птицы - вид, который нашел вблизи человеческих поселений особенно благоприятные для себя условия жизни и может обитать даже рядом с жилыми домами. Однако рядом должна быть река, луга, где много пищи и т.д.

