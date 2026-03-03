Возле Чернобыля заметили лося, который 'улыбнулся' на камеру (фото)

Зимой эти животные снижали активность, делали все, чтобы пережить холода и дождаться весны.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали лося, который "улыбнулся" на камеру. Об этом рассказали специалисты учреждения.

На опубликованных фото можно хорошо рассмотреть это интересное животное. Величественный лось как будто позирует фотографу в разных ракурсах, в том числе во время завтрака. Также на одном из кадров он словно улыбается.

"Анфас, профиль, улыбка... Даже лоси знают, как выглядеть на фото стильно... пока не пришло время обедать", - отмечают исследователи.

Ранее ученые рассказывали, что в заснеженном заповеднике фотоловушка также зафиксировала огромного лося. По словам специалистов, эти животные очень хорошо приспособлены к холодам, им не страшны ни морозы, ни снег. Их густой мех удерживает тепло даже в сильные морозы, длинные ноги помогают легко передвигаться по глубокому снегу. Конечно, зимой лось снижает активность, экономит энергию и питается ветками, корой и побегами деревьев - все, чтобы пережить холода и дождаться весны.

Недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике видели чижей, которые громко пели, потому что приближается настоящая весна. Наиболее активно чиж поет в конце зимы и в начале весны, когда еще холодно, но световой день увеличивается - тогда его голос звучит особенно уместно, как будто маленький анонс весны среди голых крон.

