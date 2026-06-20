Катастрофа на Суматре уничтожила 7 процентов самых редких человекообразных обезьян планеты

Орангутаны в дикой природе еще больше приблизились к критической точке вымирания.

Сильный циклон и катастрофические наводнения в Индонезии в конце прошлого года уничтожили более 7% мировой популяции орангутанов - самых редких человекообразных обезьян. Как пишет CNN, к такому выводы ученые пришли в результате исследования последствий природного катаклизма.

Исследование было опубликовано в журнале Current Biology. Сообщается, что на острове Суматра в ноябре прошлого года погибли 58 из 800 оставшихся в дикой природе тапанулианских орангутанов. Циклон и оползни уничтожили около 12 процентов лесов в этом регионе. Исследователи говорят, что оползни смывали склоны настолько быстро, что у орангутанов практически не было возможностей спастись.

"Гибель орангутанов – огромный удар для этого крайне уязвимого вида", - говорится в статье.

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Восстановление популяции тапанулианских орангутанов происходит крайне медленно, поскольку самки рожают только раз в шесть-девять лет. Орангутаны живут изолированными популяциями, и исследователи предупреждают, что ущерб может возрасти, если у выживших орангутанов после катастрофы снизятся шансы на размножение.

Ученые делают вывод, что циклон приблизил этих находящихся под угрозой исчезновения орангутанов к вымиранию. Это также свидетельствует о том, что "экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, усугубляют и без того высокие риски для орангутанов, поскольку леса, в которых они обитают, вырубаются под дороги, сельское хозяйство и промышленность".

Правительство Индонезии призывают делать еще больше усилий к спасению этих животных.

"Сможет ли популяция орангутанов восстановиться, будет зависеть от того, что произойдет дальше", – сказала Фридерике Отто, профессор климатологии из Лондона. Она говорит, что Индонезии стоит сократить вырубку лесов и восстановить места обитания орангутанов там, где это еще возможно.

Адриано Ламейра, приматолог из Уорикского университета, изучающий суматранских орангутанов добавил, что орангутаны имеют огромную ценность, поскольку это один из немногих оставшихся видов человекообразных обезьян. Они, по его словам, предоставляют ученым уникальные сведения о потенциальной жизни древних предков человека.

Почему орангутаны так сильно пострадали во время циклона

Напомним, что вся популяция орангутанов вида тапанули обитала на ограниченном участке леса в Северной Суматре. По спутниковым снимкам, почти 4000 гектаров нетронутого леса было смыто оползнями и наводнениями. Еще 2500 гектаров вероятно пострадали.

Ученые поясняли, что в современных условиях существует мало прецедентов такого внезапного потрясения для популяции человекообразных обезьян. Сравнить его можно разве что со вспышками Эболы в 2000-х годах, которые опустошили популяции западных горилл и шимпанзе в Центральной Африке.

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