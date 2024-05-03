Это первый случай, когда дикое животное использует растение с известными лечебными свойствами для лечения ран.

Самец суматранского орангутанга использовал лекарственное растение растение для лечения раны на лице. Как отмечает Sky News, это первый подтвержденный случай того, как дикое животное лечит рану с помощью растения с известными лечебными свойствами. Результаты исследования были опубликованы на этой неделе в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что ученые стали свидетелями того, как самец суматранского орангутанга по имени Ракус выборочно срывал листья растения, известного как Акар Кунинг, и жевал его, а затем наносил полученную смесь точно на поврежденный участок под правым глазом. В последующие дни не было обнаружено никаких признаков инфекции, и менее чем через пять дней рана закрылась, а через месяц она полностью зажила, добавляют исследователи.

Растение Акар Кунинг, которое растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии, известно своими обезболивающими и противовоспалительными свойствами и часто используется в традиционной медицине для лечения таких заболеваний, как дизентерия, диабет и малярия.

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Не было замечено, чтобы Ракус прикладывал его куда-то еще, поэтому исследователи пришли к выводу, что он, вероятно, использовал это лекарственное растение для лечения раны.

Доктор Изабель Лаумер, приматолог и когнитивный биолог из Института поведения животных имени Макса Планка, сказала, что Ракус получил рану тремя днями ранее, вероятно, во время драки с соседним самцом. По ее словам, анализ химических соединений растения показал, что оно содержит алкалоиды, которые обладают "антибактериальной, противовоспалительной, противогрибковой, антиоксидантной и другой биологической активностью, имеющей отношение к заживлению ран".

Также было замечено, что после ранения Ракус отдыхал больше, чем обычно.

Исследователи не смогли выяснить, как именно обезьяна узнала о целебных свойствах Акар Кунинга. По словам Лаумер, орангутанги на исследовательской площадке в Индонезии "редко едят это растение... [но] отдельные особи могут случайно касаться своих ран во время питания этим растением и, таким образом, непреднамеренно наносить сок растения на свои раны". Другими словами, Ракус мог обнаружить эти преимущества случайно.

Ранее ученые реконструировали лицо неандертальской женщины, которая жила примерно 75 000 лет назад.

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