Природные катаклизмы стал причиной разрушений в лесах, где живут одни из самых умных человекообразных обезьян.

Из-за масштабных наводнений в Индонезии могли погибнуть до 11% популяции местных орангутанов. Как пишет The Guardian, такие опасения высказали природоохранники.

По словам ученых, наводнения конца ноября нарушили и без того критический уровень вымирания для самой редкой в мире большой обезьяны. Во многом из-за того, что наводнения нанесли катастрофический ущерб среде обитания орангутанов.

По оценкам, во время наводнений в Северной Суматре погибли от 33 до 54 орангутанов вида тапанули (Pongo tapanuliensis). Это от 6,2% до 10,5% популяции вида. Этот вид находится под критической угрозой исчезновения. До наводнения в дикой природе осталось менее 800 тапанули.

Вся популяция обитает на ограниченном лесном участке. По спутниковым снимкам, почти 4000 гектаров нетронутого леса было смыто оползнями и наводнениями. Еще 2500 гектаров вероятно пострадали, хотя это не наблюдалось из-за облачности.

Спутниковые снимки показывают огромные разрывы в горном ландшафте, некоторые из которых простираются более чем на километр и имеют почти 100 метров в ширину. Волна грязи, деревьев и воды, стекавшая со склонов холмов, смывала все на своем пути, включая других диких животных, таких как слоны.

Опустошение означает, что остальные орангутаны в этих лесах будут еще более уязвимыми, поскольку пострадали источники пищи и места убежища.

Ученые рассказали изданию, что в современных условиях существует мало прецедентов такого внезапного потрясения для популяции человекообразных обезьян. Сравнить его можно разве что со вспышками Эболы в 2000-х годах, которые опустошили популяции западных горилл и шимпанзе в Центральной Африке.

Биологи утверждают, что потеря лишь 1% популяции тапанули ежегодно будет достаточно, чтобы привести к вымиранию вида, поскольку животные размножаются только каждые шесть-девять лет. Потери животных после наводнений называют критическим демографическим шоком. Ученые говорят, что это "нарушение уровня вымирания" для вида.

На что способны орангутаны

Напомним, что недавно ученые задокументировали неожиданное поведение этих животных. На Суматре самец орангутана использовал лекарственное растение для лечения раны на лице. Он искал нужное растение среди других, измельчал его зубами и закрывал рану. За пять дней она затянулась без признаков инфекций.

