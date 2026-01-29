Таиланд страдает от нашествия слонов: власти перешли в контратаку

Таиланд страдает от быстрого роста популяции диких слонов, которые начинают представлять реальную угрозу для людей. Чтобы не допустить неконтролируемого увеличения численности этих животных, местные власти были вынуждены прибегнуть к стерилизации слонов, пишет Spiegel.
Сообщается, что тайские ветеринары впервые применили противозачаточную вакцину, введя ее трем слонихам в провинции Трат на юго-востоке страны. Противозачаточное средство содержалось в дротиках, которыми выстрелили в животных. Еще 15 доз вакцины должны ввести слонихам из других стад в ближайшие месяцы.
Отмечается, что за последние десять лет популяция диких слонов в Таиланде выросла почти втрое – с примерно 300 до почти 800 особей. Это не считая нескольких тысяч слонов, которых содержат в неволе, как скот. В то же время естественная среда обитания диких слонов в стране сокращается, что приводит к все более частым конфликтам между этими животными и людьми. По официальным данным, за последние 14 лет в этих конфликтах погибло почти 200 человек и более 100 слонов.
"Если мы ничего не сделаем, конфликтов будет все больше", – заявил представитель управления дикой природы Таиланда Сукхи Бунсанг, оправдывая стерилизацию слонов.
