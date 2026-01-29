Таиланд страдает от нашествия слонов: власти перешли в контратаку

Тайское правительство решило бороться с ростом популяции слонов.

Таиланд страдает от быстрого роста популяции диких слонов, которые начинают представлять реальную угрозу для людей. Чтобы не допустить неконтролируемого увеличения численности этих животных, местные власти были вынуждены прибегнуть к стерилизации слонов, пишет Spiegel.

Сообщается, что тайские ветеринары впервые применили противозачаточную вакцину, введя ее трем слонихам в провинции Трат на юго-востоке страны. Противозачаточное средство содержалось в дротиках, которыми выстрелили в животных. Еще 15 доз вакцины должны ввести слонихам из других стад в ближайшие месяцы.

Отмечается, что за последние десять лет популяция диких слонов в Таиланде выросла почти втрое – с примерно 300 до почти 800 особей. Это не считая нескольких тысяч слонов, которых содержат в неволе, как скот. В то же время естественная среда обитания диких слонов в стране сокращается, что приводит к все более частым конфликтам между этими животными и людьми. По официальным данным, за последние 14 лет в этих конфликтах погибло почти 200 человек и более 100 слонов.

"Если мы ничего не сделаем, конфликтов будет все больше", – заявил представитель управления дикой природы Таиланда Сукхи Бунсанг, оправдывая стерилизацию слонов.

