Житель Таиланда назвал пять ошибок туристов-новичков во время отдыха в стране

Многие туристы знакомятся с Таиландом методами, которые обходятся дороже, создают ненужный стресс и приводят к менее аутентичному опыту.

Таиланд – одно из самых популярных туристических направлений мира, будь-то короткий отпуск, зимовка или микропенсия.

Однако большинство туристов, впервые посещающих страну, совершают ряд досадных ошибок, которые могут испортить им отдых.

Журналист и заядлый путешественник Андре Невелинг, который уже более 15 лет путешествует по Азии, 10 из которых он постоянно живет за границей, в прошлом году перебрался в Таиланд. В своем блоге на Business Insider он назвал пять распространенных ошибок, которые допускают туристы-новички в стране.

Видео дня

"Прошло чуть больше года с тех пор, как я решился и сделал Таиланд своим домом. Переход от рядового туриста к резиденту страны, где я живу и работаю, позволил мне в полной мере оценить то, что я люблю в этой стране, – и одновременно стать свидетелем одних и тех же туристических ошибок, повторяющихся снова и снова. Таиланд умеет притягивать людей, но новичков легко распознать. Они не просто осваиваются в новом месте; часто они делают это способами, которые обходятся дороже, создают ненужный стресс и приводят к менее аутентичному опыту", – отмечает Андре.

Пять ошибок, которые туристы чаще всего допускают в Таиланде

1. Бронирование больших групповых туров

По словам журналиста, организаторы таких туров часто жертвуют камерностью ради эффективности.

"Некоторые из моих лучших дней здесь были простыми: частная лодка с длинным килем, капитан, знающий секретные места, Bluetooth-колонка и пара бутылок пива из круглосуточного магазина. Я мог лениво исследовать пустынные пляжи в своем собственном темпе. Да, новая страна может показаться сложной. Но сегодня любой может составить свою собственную поездку онлайн. Даже те, кто планирует в последнюю минуту, могут полагаться на приложения для всего – Grab для транспорта, Agoda для отелей и Google Translate для общения", – пояснил он.

2. Посещение в высокий сезон

"По возможности избегайте пиковых периодов. После того, как я пережил все времена года в Таиланде, разница поразительна, и не в лучшую сторону. Наплыв туристов может превратить очаровательные деревушки в переполненные кошмары", – отметил Андре.

При этом он предупредил, что высокий сезон также варьируется в зависимости от региона: Пхукет часто заполняется с декабря по апрель, Ко Самуи остается оживленным до июля, а Бангкок достигает пика с ноября по февраль.

"В эти месяцы мой привычный распорядок дня нарушается. Простые дела превращаются в хаос из-за пробок, времени доставки в часы пик, автомобилей такси, работающих по системе "совместного использования", и резкого роста цен. На таких островах, как Пхукет и Ко Самуи, все, от отелей до кокосов, может стоить в пять раз дороже", – пояснил новоиспеченный житель Таиланда.

При этом межсезонье и низкий сезон, по его словам, предлагают лучшие цены, меньше толп, меньше времени в пробках и гораздо более аутентичную атмосферу.

3. Придерживаться привычного

"Признаюсь: во время моей самой первой поездки в Таиланд меня так пугала местная еда, что я целую неделю питался только в Burger King. Мне потребовалось несколько поездок, чтобы понять, что настоящая магия тайской кухни кроется в невероятной уличной еде. Я вижу, как туристы тратят огромные суммы на посредственные отельные блюда и переоцененные западные сети, в то время как местная тайская еда не только дешевле, но часто свежее, полезнее и, честно говоря, лучше", – отметил он.

По его словам, нет смысла лететь на другой конец света, чтобы платить 20 долларов за пиццу, когда можно получить вкуснейшие местные блюда менее чем за 3 доллара.

"То же самое относится и к размещению. Зачем бронировать маленький номер без балкона в пятизвездочной международной сети в оживленном районе, когда за ту же цену можно остановиться в просторных апартаментах четырехзвездочного отеля в очаровательном районе? Это подводит меня к важному моменту о тратах. В Таиланде ничто не выглядит более бескультурно, чем турист, который хвастается своими деньгами и постоянно заявляет, как все "дешево". Потому что на самом деле это не дешево для всех", – добавил Андре.

4. Позволяют вечеринкам выйти из-под контроля

По словам мужчины, многие туристы, включая его самого, изначально влюбляются в Таиланд из-за его тусовочной жизни. Но есть грань между весельем и просто позором – чрезмерное употребление алкоголя и безответственное отношение к наркотикам всегда создают хаос и опасность.

"То, что кажется действием без последствий, в чужой стране может быстро превратиться в пугающую, уязвимую или юридически опасную ситуацию. Веселитесь, развлекайтесь, но держите себя в руках", – предупредил он.

5. Аренда мотоцикла

"Таиланд, от холмов севера до переполненных улиц Бангкока, живет по ритму движения, который местные жители оттачивают всю жизнь. Мне совершенно непонятно, зачем кому-то брать напрокат мотоцикл и добровольно бросаться в этот хаос", – говорит Андре.

Также он предупреждает, что прокат мотоциклов в Таиланде нередко связан с мошенничеством: туристы считают, что у них есть законная страховка, но в итоге получают штрафы за отсутствие необходимых международных прав.

Кроме того, по словам мужчины, это может быть опасно. Один его друг, работающий помощником врача, говорит, что аварии с мотоциклами у туристов – его самая большая головная боль. У многих пострадавших мотоциклистов нет надлежащей страховки, и они оказываются в безвыходном положении с огромными больничными счетами. Иногда же отпуск мечты из-за этого вообще заканчивается трагедией со смертельным исходом.

"Мотоциклы жизненно важны для местной жизни и помогают разгрузить пробки. Но вы и ваш пьяный лучший друг, лавирующие в час пик, – нет. Ради вашей безопасности – и моей – пожалуйста, не берите мотоцикл напрокат", – подытожил Андре.

Другие советы от Андре Невелинга по поводу отдыха в Азии

Как сообщал УНИАН, ранее Андре Невелинг, в течение многих лет путешествующий по странам Азии, назвал остров Пхукет в Таиланде своим самым любимым местом в регионе. Также он похвалил города Луангпхабанг в Лаосе и Хошимин во Вьетнаме.

Одновременно он раскритиковал столицу Малайзии Куала-Лумпур – город, стремительно набирающий популярность среди туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.