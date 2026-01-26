В Японии живут обезьяны, которые купается в горячих источниках: на то есть удивительная причина

Снежные обезьяны являются самым северным видом нечеловеческих приматов.

Японские макаки купаются в горячих источниках Японии не только для того, чтобы согреться. Похоже, это полезно и для их здоровья. Об этом пишет discoverwildlife.

Исследование, опубликованное в журнале Primates, показывает, что купание изменяет микроорганизмы, живущие на теле этих фотогеничных макак.

Отмечается, что японские макаки, ​​известные в просторечии как снежные обезьяны, являются самым северным видом нечеловеческих приматов. Они живут в горных районах Японии, где зимы суровые, а снег глубокий. Густая шерсть обеспечивает изоляцию, но многие обезьяны пользуются преимуществами паровых геотермальных источников, где они собираются вместе и общаются часами.

Исследователи из Киотского университета отправились в парк обезьян Дзигокудани в префектуре Нагано в центральной Японии, на острове Хонсю. В течение двух зим подряд они наблюдали за группой самок макак, состоящей из девяти купающихся и семи не купающихся.

Интересно, что они наблюдали за поведением обезьян, связанным с выщипыванием гнид, и собирали образцы фекалий, которые анализировались, чтобы получить представление о микроорганизмах, обитающих в их кишечнике.

Купающиеся и некупающиеся обезьяны выщипывали гниды из разных мест на теле, что говорит о том, что горячая вода влияет на поведение и откладку яиц вшей, которые доставляют им неприятности.

Важно, что хотя общее разнообразие кишечных микробов было схожим в обеих группах, несколько типов бактерий были более многочисленны у некупающихся особей по сравнению с купающимися. К ним относятся Fusobacterium и Acinetobacter, которые являются разновидностями бактерий, связанных с различными инфекциями у людей. Исследователь Абдулла Ланггенг сказал:

"Купание в горячих источниках - одно из самых необычных поведенческих проявлений, наблюдаемых у нечеловеческих приматов. Поведение часто рассматривается как реакция на окружающую среду, но наши результаты показывают, что это поведение влияет не только на терморегуляцию или стресс: оно также изменяет то, как макаки взаимодействуют с паразитами, которые живут на них и внутри них".

Исследование позволило ученым проверить идею о том, что купание изменяет голобионт - это интегрированная биологическая система, состоящая из хозяина и всех связанных с ним микроорганизмов. Купание действительно повлияло на голобионт, но изменения были незначительными.

Отмечается, что хотя кишечная микробиота и распространение вшей были затронуты, внутренние паразиты остались неизменными. У купающихся вероятность заражения внутренними паразитами была не выше, чем у некупающихся. Это обнадеживает, поскольку существовали опасения, что совместное купание может облегчить распространение внутренних паразитов.

