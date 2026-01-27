Возле Чернобыля заметили стадо одичавших коров (фото)

Ночуют животные в заброшенном хлеву, который стал для них естественным укрытием от ветра, снега и морозов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали стадо одичавших коров. Об этом рассказали в заповеднике, специалисты которого даже смогли сфотографировать этих интересных животных.

По словам исследователей, во время планового патрулирования территории Чернобыльского заповедника, специалисты Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения, находящегося в юго-западной части зоны отчуждения, встретили известное стадо одичавших коров. Подчеркивается, что эти животные стали настоящим символом и живой легендой этой местности.

По данным специалистов, в настоящее время стадо насчитывает 12 голов, среди которых 6 взрослых коров и 2 теленка. Несмотря на сложные погодные условия - морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу - животные находятся в хорошем физическом состоянии.

"Упитанность оценивается как удовлетворительная и даже хорошая, что свидетельствует об их высокой адаптации к жизни в дикой природе", - констатируют в заповеднике.

Также следы на снегу "рассказали" исследователям о ночном визите четырех волков, которые подходили вплотную к стаду. Впрочем, животные оказались не такими уж и беззащитными. Исследователи отмечают:

"Один из быков после этого пошел по волчьим следам, очевидно, проверять территорию и продемонстрировать свою силу. Настоящий охранник и бесспорный лидер!".

Питаются одичавшие коровы самостоятельно, без какой-либо помощи: разгребают снег мордами, доставая сухую прошлогоднюю и зеленую растительность. Из ветвистого корма они особенно любят сирень. По данным специалистов, ночует стадо в заброшенном хлеву, который стал для них естественным укрытием от ветра, снега и морозов.

Жители Чернобыльского заповедника

Недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали лося. Эти животные, по словам исследователей, встречаются даже в неожиданных местах, в частности, на улицах населенных пунктов, которые находятся в зоне отчуждения. В частности, сотрудники заповедника регулярно встречают величественных красавцев в лесах, на полянах и просто среди улиц Припяти или вблизи Чернобыля.

