Появились разведчики: в Одесскую область со стороны Черного моря прилетели розовые 'фениксы'

Исследователь надеется, что в этом году гнездование красавцев будет успешным.

В Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели первые в этом году редкие розовые фламинго, которых также из-за особой внешности называют фениксами. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

"Завершение зимы в нацпарке "Тузловские лиманы" ознаменовалось прилетом первых стай фламинго. "Разведчики" появились 27 февраля и 28 февраля. Они прилетели к нам со стороны Черного моря", - отметил ученый.

Он напомнил, что в 2023 году розовые фламинго впервые гнездились в парке "Тузловские лиманы" и вывели 200 птенцов, которых затем исследователи кольцевали. В 2024 году гнездование было неудачным - 400 гнезд были разрушены под воздействием войны.

В 2025-м фламинго снова пытались гнездиться в Одесской области - формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии для гнездования, но из-за боевых действий РФ не смогли успешно вывести птенцов.

"Надеемся, что другие фламинго ускорят нашу Победу и замечательные птицы обретут покой и дадут потомство в 2026 году", - подчеркнул Русев.

Он обнародовал видео, на котором запечатлены розовые красавцы, питающиеся на мелководье.

Влияние войны на розовых фламинго в Украине

Как писал УНИАН, недавно доктор биологических наук Иван Русев обнародовал видео с фотоловушек, которые зафиксировали отдельные участки Национального природного парка "Тузловские Лиманы" с розовыми фламинго. Видно, как эти птицы страдают из-за войны, которую Россия развязала против Украины. В частности, из-за "Шахедов" испуганные фламинго покидают места. В частности, услышав жужжание дронов, птицы громко кричали и улетали, оставив свои места. На земле остались брошенные яйца и беззащитные птенцы, которые еще не умели летать.

