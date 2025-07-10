Именно мелководные участки, заболоченные территории и небольшие озерца подходят для этих птиц.

Вблизи Никополя на территории, где раньше было Каховское водохранилище, зафиксировали необычное явление, а именно возвращение пеликанов. Одним из таких видео поделился местный житель, передает "Телеграф".

После того, как Россия разрушила Каховскую ГЭС природа начала восстанавливаться неожиданным образом. В частности, возле Никополя образовались мелководные участки и заболоченные территории, которые стали благоприятной средой для редких птиц.

"На кадрах видно, как несколько кудрявых пеликанов плавают по мелководью, образовавшемуся после значительного обмеления бывшего водохранилища. Эти птицы являются достаточно редкими для нашего региона. В частности, розовый и кудрявый пеликаны, которые занесены в Красную книгу Украины, обычно гнездятся в дельте Дуная, на побережье Черного моря и в отдельных заповедных зонах юга страны", - подчеркнули в материале.

Пеликаны - что известно

Пеликаны являются крупными водными птицами, которые имеют массивное тело, длинную шею и клюв, который в 4-5 раз длиннее головы. Также на нижней части клюва есть мешок, который может растягиваться и служить для ловли рыбы. Птица может весить от 7 до 14 килограммов, а размах крыльев может достигать от 1,27 до 3,2 метра в зависимости от вида.

Пеликаны питаются преимущественно рыбой, а также могут ловить амфибий, мелких ракообразных и даже насекомых. Обычно они охотятся все вместе, образуя линию или дугу, чтобы загнать рыбу на мелководье. Иногда в такой охоте участвуют бакланы, которые помогают подгонять рыбу к пеликанам.

"После разрушительных событий июня 2023 года, когда была повреждена Каховская ГЭС, уровень воды в водохранилище резко упал, и на его месте появились многочисленные мелководные участки, заболоченные территории и небольшие озерца. Именно такие условия идеально подходят для пеликанов, которые ищут спокойные водоемы для гнездования и поиска пищи. Появление этих птиц в Никопольском районе стало настоящей неожиданностью и свидетельством того, как природа быстро адаптируется к изменениям", - подытожили в "Телеграфе".

Другие интересные материалы о птицах

Ранее орнитолог объяснил, почему в Украине нет обычных ворон. По его словам, у нас только водится серая ворона, которая имеет серое тело, черные крылья и голову.

"Интересно, что серая ворона не является слишком многочисленной. Она любит гнездиться на высоких деревьях, в основном селится вдоль водоемов. Ее рацион - это мыши, моллюски, крупные насекомые, мертвая рыба, остатки человеческой пищи и тому подобное. Фактически она часто выполняет роль хищных птиц, пытаясь компенсировать их отсутствие во многих экосистемах", - отметил Александр Пономаренко.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике заметили птенцов черного аиста. Орнитолог говорит, что птенцы уже имеют маленькие металлические кольца, а именно "паспортные документы" в мире птиц.

"Проверил гнездо аиста черного, где на позапрошлой неделе кольцевали птенцов. Все аистята выглядят прекрасно, все модные, имеют на каждой лапке по "кольцу" на зависть другим аистам своего вида", - рассказал Сергей Домашевский.

Вас также могут заинтересовать новости: