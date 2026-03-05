В Одесской области зафиксировали редких розовых баб (фото)

По словам исследователя, пока прилетело более полусотни птиц.

В Одесскую область прилетели первые в 2026 году краснокнижные розовые пеликаны, которых также называют "розовыми бабами". Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Вчера, впервые в 2026 году, недалеко от нацпарка появились розовые пеликаны. Первой их вчера зарегистрировала Ирина Выхристюк (руководительница нацпарка – УНИАН), когда они летели далеко в сторону лимана Сасык над селом Траповка", – сообщил ученый.

Он уточнил, что вечером обследовал верховья лимана Сасык (заплаву реки Когыльник) - территорию Дунайского биосферного заповедника НАН Украины, где заметил стаю из 55 розовых пеликанов.

"После перелета они отдыхали на островке возле ужасного замусоренного участка красивой поймы, на территории заповедника и одновременно на территории Татарбунарской общины. Здесь, на площади около 5 га поймы реки, каждый день сбрасывают тонны мусора. Обидно, что пеликаны прилетели в Украину и "увидели" такую ужасную картину", - подчеркнул исследователь.

Он утверждает, что чиновники, которые обязаны отвечать за порядок на этой территории, в течение многих лет ничего не сделали, чтобы убрать и прекратить ее засорение.

Что известно о розовых пеликанах

Пеликан розовый, баба розовая (Pelecanus onocrotalus) – вид птиц из семейства пеликановых. В Украине гнездовая, перелетная птица, занесенная в Красную книгу Украины.

Это крупная птица массой 10-12 килограмм, длина крыла у самцов 70-75 см, у самок – 64-69 см, размах крыльев 1,7-2 метра. Перья взрослой птицы белые с розовым оттенком. Маховые перья крыльев черные с белыми стержнями, при этом второстепенные маховые светлее первостепенных. Вокруг глаза есть неоперенное кольцо желтого или серого цвета, которое смыкается с неоперенной уздечкой. На голове - гребешок из удлиненных и заостренных перьев, но не такой большой, как у кудрявого пеликана. Самцы и самки внешне почти не отличаются, только несколько по размеру. Молодые птицы (на первом году жизни) серовато-бурые с голубым оттенком на спине, без розовых тонов в оперении.

Розовые фламинго прилетели в Одесскую область - подорбицы

Как писал УНИАН, недавно в Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели первые в этом сезоне розовые фламинго. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев рассказал, что завершение зимы в нацпарке "Тузловские лиманы" ознаменовалось прилетом первых стай этих редких птиц. "Разведчики" появились 27 февраля и 28 февраля – прилетели к нам со стороны Черного моря. Впервые в Одесской области фламинго гнездились в 2023 году, тогда в указанном нацпарке птицы вывели 200 птенцов. Однако в 2024-2025 годах гнездование было неудачным – из-за влияния войны, которую против Украины ведет РФ.

