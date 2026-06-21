Одесса стала свидетелем необычного явления: город под 'атакой' природы (видео)

Множество длиннокрылых кузнечиков стали легкой добычей для птиц.

Жители Одессы стали свидетелями необычного явления – небо над городом заполнилось кузнечиками, которые при благоприятных условиях развернули более длинные крылья и обрели способность к активным перелетам.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня на улицах Одессы, в частности в центре города, наблюдается большое количество огромных насекомых. Много их было утром, к вечеру насекомых стало меньше, но их все еще можно увидеть на разных улицах, в парках, возле магазинов и т. д. В соцсетях появились сообщения о том, что город атакует нашествие саранчи.

В то же время, по словам орнитолога Сергея Курочкина, в ночь на 21 июня Одесса стала свидетелем необычного природного явления, которое большинство жителей города приняли за нашествие саранчи. На самом деле это длиннокрылая форма серого кузнечика (Decticus verrucivorus) – одного из крупнейших представителей семейства настоящих кузнечиков Евразии.

"Улицы, тротуары и аллеи парка Шевченко внезапно заполонили крупные длиннокрылые кузнечики. Утром их можно было увидеть на асфальте дорог, парковых дорожках, возле фонарей и освещенных зданий. А над этим неожиданным "нашествием" уже работали городские пернатые охотники – скворцы, вороны и даже обычные домашние воробьи", – отметил специалист.

По его словам, этот вид интересен тем, что является не растительноядным вредителем, а преимущественно хищником. Серые кузнечики питаются мелкими насекомыми, гусеницами, тлей и другими беспозвоночными, играя важную роль естественных регуляторов численности многих видов насекомых.

Почему они появились в Одессе

По словам Курочкина, причиной стало появление так называемой длиннокрылой (макроптерной) формы. При благоприятных условиях – мягкой зиме, теплой влажной весне и высокой численности популяции – у части кузнечиков развиваются более длинные крылья, и они обретают способность к активным перелётам. Такие особи покидают места своего рождения и расселяются на новые территории.

Дополнительным фактором стали мощные источники искусственного освещения. Как и многие ночные насекомые, кузнечики ориентируются по естественным небесным светилам, пояснил специалист. По его словам, яркие городские фонари нарушают навигацию насекомых, поэтому они массово собираются возле освещенных участков, где часто падают на землю или остаются до утра.

Затем вступила в действие экология города: как только взошло солнце, одесские птицы мгновенно воспользовались неожиданным подарком природы. Наиболее активными были скворцы, которые ловко собирали крупных насекомых с асфальта.

"К ним присоединились серые вороны, а особенно интересно было наблюдать за домовыми воробьями. Эти небольшие птицы обычно охотятся на гораздо более мелкую добычу, но на этот раз не упустили возможности поймать гигантского для себя кузнечика. Для родителей, которые как раз выкармливают молодых птенцов, такая белковая пища – настоящая находка", – отмечает орнитолог.

Подобные события напоминают, говорит специалист, насколько сложны и удивительны природные связи даже в большом городе. То, что для человека выглядит как внезапное нашествие насекомых, для птиц становится настоящим праздником изобилия, а для эколога – прекрасной возможностью наблюдать за живой работой городской экосистемы.

Нашествие насекомых в Украине

Как писал УНИАН, прошлым летом в южных районах Украины наблюдалось нашествие саранчи, которая на своём пути пожирала зелень. Специалист Евгений Халаим рассказал, что всплеск численности саранчи вызвал общественный резонанс, и люди в панике начали уничтожать все, что напоминало этих насекомых.

Как пояснил эксперт, периодически происходят всплески численности этого вида – это результат теплой зимы, жаркого лета и т. д.

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