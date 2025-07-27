В южных районах Украины наблюдается нашествие саранчи, которая поедает зелень на своем пути. Но использовать против нее токсичные химические препараты нельзя, рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, Евгений Халаим.
Он подчеркивает, что нынешняя вспышка численности саранчи привела к общественному резонансу и люди в панике что-либо похожее на этих насекомых сразу начинают уничтожать. Специалист объясняет: все насекомые на фото и видео, которые распространяются в интернете, относятся именно к виду "саранча перелетная" (Locusta migratoria), которая всегда здесь жила.
"Уже тысячи лет нашим предкам известно о саранче. В небольшом количестве ее можно наблюдать каждый год. Но периодически происходят вспышки численности этого вида. Как результат благоприятных погодных условий, а именно теплая зима, влажная весна, жаркое и сухое лето приводят к увеличению численности этих насекомых в десятки и сотни раз. Некоторые ученые связывают такие явления также и с солнечной активностью", - разъясняет Халаим.
Он объясняет, что такие локальные вспышки численности саранчи происходят регулярно и, явление хоть и неприятное, но ничего необычного в нем нет.
По словам энтомолога, когда численность саранчи низкая, насекомые ведут одиночный образ жизни. Взрослые насекомые вырастают с короткими крыльями и особенно далеко не летают - тогда их мало кто замечает.
Однако, когда численность этого вида растет, они начинают активно между собой коммуницировать и скапливаться. Тогда насекомые вырастают с длинными крыльями (стадная форма) и собираются в стаи. Как говорит специалист, именно с такой саранчой большинство людей и знакомы, потому что стаи способны к существенным перелетам, во время которых объедают растительность на своем пути.
Как уберечь урожай от саранчи
По словам энтомолога, лучшая защита - превентивная. Пока саранча еще на стадии личинки (еще не летает), нужно проводить мониторинг численности. В случае выявления очагов численности можно эффективно бороться с помощью различных препаратов, в первую очередь биологические методы: препараты на основе энтомопатогенных грибов (например, Metarhizium acridum).
В то же время не желательно использовать токсичные химические препараты, ведь от них страдают не только вредители, но и полезные насекомые и птицы, которые этой саранчой активно питаются, снижая ее численность. Ведь прямокрылые насекомые, в том числе и саранча, являются важным звеном в цепи питания. Тем самым мы можем уничтожить естественные механизмы регуляции численности вредителя.
Кроме того энтомолог напоминает: саранчу в мире активно выращивают, работает большое количество специализированных ферм - во многих восточных странах саранча является частью рациона людей. Кроме этого, саранча часто используется для изготовления пищевых добавок и протеиновых порошков, как корм для различных животных: аквариумных рыб, птиц и других насекомоядных животных.
Среди украинской домашней птицы самым большим ценителем саранчи являются утки, которые могут ее активно уничтожать и будут прекрасным методом биологической борьбы с вредителем.
Нашествие саранчи в Украине
Как писал УНИАН, в южных регионах Украины наблюдается нашествие опасного вредителя - саранчи, что создает риски для аграрной промышленности и экологии. Но предприимчивые украинцы уже успели сделать из этого бизнес - на онлайн-порталах продают насекомых в живом, засушенном и замороженном виде. В частности, на портале OLX жители Запорожья продают саранчу в диапазоне от 9 до 12 гривен за насекомое.
По словам биологов, кроме природных факторов, увеличению численности саранчи также способствовало активное применение агрохимикатов. Эти вещества часто больше вредят хищникам, которые питаются саранчой, чем самим вредителям.