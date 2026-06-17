В Одессе в разгар летнего сезона подорожает проезд в маршрутках: какой будет цена

Перевозчики жалуются на рост цен на топливо и курс валют.

В Одессе с 27 июня стоимость проезда в маршрутных автобусах подорожает с 20 до 25 грн с человека. Как сообщили в пресс-службе мэрии, горсовет и перевозчики согласовали новую цену, чтобы "избежать транспортного кризиса и сохранить количество автобусов на линиях".

Таким образом, стоимость проезда повысится на всех городских автобусных маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики – ведь, по сути, у города уже много лет нет собственного автопарка. Стоимость проезда – 25 грн – не зависит от протяженности поездки.

И. о. начальника управления транспорта и пассажирских перевозок Игорь Барбул заявил, что предыдущий тариф (20 грн) был установлен в декабре 2024 года и рассчитывался исходя из стоимости топлива 55 грн/л. С марта выросла стоимость топлива и, как утверждают перевозчики, они работают себе в убыток, поскольку "подорожали запчасти и смазочные материалы, стоимость которых зависит от курса валют".

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В управлении подчеркивают, что предприниматели требовали повышения стоимости до 30 грн и жаловались, что из-за убытков не могут ремонтировать транспорт и т. д. Также чиновники аргументируют своё решение тем, что якобы в других городах (Львове, Киеве, Днепре, Черкассах и Николаеве) проезд уже стоит 25–30 грн, в Одессе – самые длинные маршруты, а цена за проезд одного километра остается самой низкой среди крупных городов.

Люди возмущены повышением стоимости проезда

В то же время в Telegram возмущенные люди отмечают, что состояние местных маршруток не меняется годами – значительная часть машин "ужасна". К тому же в таком большом городе нет метрополитена, а городской электротранспорт (стоимость поездки составляет 15 грн) в большинстве случаев не является альтернативой, поскольку "не дублирует" автобусные маршруты.

Также люди пишут, что в некоторых автобусах уже появились объявления о повышении тарифа. Однако это произошло ещё до официального заявления об изменении цены.

Проезд в Киеве подорожает – что известно

Напомним, что в мае появилась информация о том, что в Киеве предлагают с 15 июля повысить стоимость разового проезда в коммунальном транспорте до 30 гривен. Ввести новые тарифы планируют после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Речь шла о том, что для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, планируется ввести систему скидок при пополнении транспортной карты.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

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