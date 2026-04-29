В Одесском зоопарке у редких розовых пеликанов родился птенец: что о них известно

Одесские пеликаны демонстрируют настоящую родительскую заботу.

В Одесском зоопарке у краснокнижных розовых пеликанов, которых также называют "розовыми бабами", родился птенец. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В Одесском зоопарке - пополнение в семье розовых пеликанов. Птенцы пеликанов рождаются совершенно голыми и темными, но уже через несколько недель они покрываются пухом и становятся похожими на белые облачка", - рассказали в пресс-службе.

На видео, которое обнародовал зоопарк, можно увидеть трогательную картину - как взрослый пеликан кормит малыша.

Что известно о розовых пеликанах

Розовый пеликан - вид птиц из семейства пеликановых. В Украине гнездовая, перелетная птица, занесенная в Красную книгу Украины. Самцы и самки внешне почти не отличаются, только несколько по размеру, молодые птицы (в первый год жизни) серовато-бурые с голубоватым отливом на спине, без розовых тонов в оперении.

Масса тела взрослой птицы может достигать 12 килограммов, длина крыла у самцов 70-75 см, у самок - 64-69 см, размах крыльев 1,7-2 метра. Перья - белые с розовым оттенком. Вокруг глаза находится неоперенное кольцо желтого или серого цвета, соединяющееся с неоперенной уздечкой. На голове - гребень из удлиненных и заостренных перьев, но не такой большой, как у кудрявого пеликана.

Напомним, в начале весны в дикой природе в Одесской области появились первые в 2026 году краснокнижные розовые пеликаны. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев рассказал, что эти птицы были замечены недалеко от нацпарка - они летели далеко в сторону лимана Сасик над селом Траповка. Затем более полусотни пеликанов заметили на лимане - на территории Дунайского биосферного заповедника НАН Украины.

